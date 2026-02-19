Hardik Pandya Girlfriend: प्यार बना पावर! हार्दिक ने गर्लफ्रेंड को दिया करियर में नई सफलता का क्रेडिट
Hardik Pandya Career: भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने क्रिकेट के सफ़र के खास पलों को याद किया, और याद किया कि कैसे ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ़ आखिरी ओवर में उनका प्रदर्शन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था. पांड्या ने आखिरी ओवर में 11 रन बचाए, इस कारनामे ने उन्हें नेशनल लाइमलाइट में ला दिया. एक दशक बाद, वो भारतीय टीम में एक सीनियर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टीम के टाइटल बचाने में योगदान दिया.
करियर को लेकर क्या बोले हार्दिक
वहीं इसे लेकर हार्दिक ने कहा कि “मुझे लगता है कि इन सभी पलों ने मुझे वैसा इंसान बनाया जैसा मैं हूँ. मेरे इंटरनेशनल करियर में शुरुआती मुश्किलें थीं जहाँ मुझे अपनी जगह बनाए रखनी थी और खुद का साथ देना था. विश्वास रखना ज़रूरी था. क्रिकेट में, अगर सिर्फ़ 1% चांस भी हो, तो मैच की आखिरी बॉल फेंके जाने तक खेल खत्म नहीं होता.
बांग्लादेश मैच में क्या हुआ था
इसके आगे हार्दिक बोले बांग्लादेश का वो मैच इसका एक क्लासिक उदाहरण था. विकेट से एक बॉल पहले, बैटर ने ऐसे जश्न मनाना शुरू कर दिया था जैसे खेल खत्म हो गया हो. वो मेरे ठीक सामने जश्न मना रहा था, और यह सब मेरी आँखों के सामने हो रहा था. जब चीज़ें इस तरह बदलती हैं, तो वे शानदार यादें बनाती हैं.
इस दिन शुरू हुआ हार्दिक का असली सफर
हर बार जब मैं इसे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शुरुआती दिनों में, यह मेरी ज़िंदगी की मुश्किलों में से एक था और मेरे करियर के उन पलों में से एक था जिसने हार्दिक पांड्या को बनाया. मेरे साथ ऐसे और भी कई पल आए हैं, लेकिन मेरी यात्रा उसी से शुरू हुई,”
अभी नहीं दिखाई असली ताकत- हार्दिक
पंड्या ने यह भी बताया कि वो हमेशा से बॉलिंग-फर्स्ट “क्रिकेट गीक” रहे हैं और उन्होंने अपनी बैटिंग पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है. पिछले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ खेलना चाहते हैं.
गर्लफ्रेंड को दिया क्रेडिट
उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका को इस खेल के लिए अपने प्यार को फिर से खोजने में मदद करने का क्रेडिट दिया.
माहिका शर्मा ने हार्दिक पांड्या की कैसे मदद की?
पांड्या ने अपने लंबे नेट सेशन के बारे में बताया, जो कभी-कभी दिन में छह से सात घंटे तक चलते थे, और अपनी काबिलियत को असल परफॉर्मेंस में बदलने के लिए बेंगलुरु में NCA में दोपहर 3:30 बजे से रात 12:30 बजे तक रहते थे.