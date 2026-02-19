Hardik Pandya Girlfriend: प्यार बना पावर! हार्दिक ने गर्लफ्रेंड को दिया करियर में नई सफलता का क्रेडिट

Hardik Pandya Career: भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने क्रिकेट के सफ़र के खास पलों को याद किया, और याद किया कि कैसे ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ़ आखिरी ओवर में उनका प्रदर्शन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था. पांड्या ने आखिरी ओवर में 11 रन बचाए, इस कारनामे ने उन्हें नेशनल लाइमलाइट में ला दिया. एक दशक बाद, वो भारतीय टीम में एक सीनियर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टीम के टाइटल बचाने में योगदान दिया.