ग्लैमरस बिकिनी अवतार में दिखीं नताशा, हार्दिक की एक्स-वाइफ ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी; देखें तस्वीरें

Natasa Stankovic Bikini Look: एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेटर्स अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं. इस बीच हार्दिक पंड्या की नई रिलेशनशिप को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ उनकी एक्स-वाइफ नताशा स्टेनकोविक हार्दिक से तलाक लेने के बाद अपनी जिंदगी सुकून से बिता रही हैं. नताशा इन दिनों अपने लाडले बेटे अगस्त्य के साथ एक बीच वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं. जिसकी तस्वीरें हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.