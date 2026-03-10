ग्लैमरस बिकिनी अवतार में दिखीं नताशा, हार्दिक की एक्स-वाइफ ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी; देखें तस्वीरें
Natasa Stankovic Bikini Look: एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेटर्स अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं. इस बीच हार्दिक पंड्या की नई रिलेशनशिप को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ उनकी एक्स-वाइफ नताशा स्टेनकोविक हार्दिक से तलाक लेने के बाद अपनी जिंदगी सुकून से बिता रही हैं. नताशा इन दिनों अपने लाडले बेटे अगस्त्य के साथ एक बीच वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं. जिसकी तस्वीरें हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
समंदर किनारे सुकून भरे पल
भारतीय क्रिकेटर की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक इन दिनों अपने बेटे के साथ सुकून भरे पल बिता रहे हैं. नताशा ने इस वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका लुक बेहद खूबसूरत लग रहा है.
बीच किनारे वेकेशन
नताशा स्टेनकोविक हमेशा से अपने बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनके ग्लैमर ने फैंस का दिल फिर से जीत लिया है. फैंस की नजरें नताशा पर टिक गई हैं. नताशा का ये लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
नताशा का बोल्ड फैशन सेंस
नताशा हमेशा से ही अपने बोल्ड फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उनका ग्लैमर ऐसा दिखा कि फैंस उन्हें निहारते ही रह गए.
नो मेकअप लुक
नताशा ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें वह एक खूबसूरत बिकिनी में नजर आ रही हैं. खुले हुए बार और बिना किसी मेकअप के भी उनका ग्लो साफ नजर आ रहा है.
धूप का आनंद
नताशा समंदर किनारे धूप का आनंद लेते हुए अपना परफेक्ट टोंड फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं. उनके किलर पोज देखकर फैंस अपने आपको कमेंट करने से नहीं रोक पा रहे हैं.
बेटे संग कर रहीं मस्ती
इस वेकेशन पर नताशा अकेले नहीं बल्कि अगस्त्य के साथ नजर आ रही हैं. उन्होंने बेटे के साथ बिताए क्वालिटी टाइम की झलकियां भी शेयर की हैं. मां और बेटा समंदर किनारे खूब एन्जॉय कर रहा है.
समंदर किनारे सुकून के पल
समंदर की लहरों के बीच नताशा बेटे के साथ खेलते हुए नजर आ रही हैं. दोनों हर छोटे-छोटे पल को खुलकर जीते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस को दोनों के बीच का यह रिश्ता बहुत प्यारा लग रहा है.
लेटेस्ट बिकिनी लुक
नताशा के इस लेटेस्ट बिकिनी लुक ने फैंस की धड़कनें काफी तेज कर दी हैं. लोग उनकी फिटनेस की भी खूब तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं.
अपनी अलग दुनिया
हार्दिक पंड्या से तलाक के बाद नताशा अपनी ही दुनिया में बिजी रहती हैं. उन्होंने लाइफ में मूव ऑन कर लिया है. वह अपनी खुशियां अपने बेटे के साथ बिताना पसंद करती हैं.