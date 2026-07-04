गाने में एक्ट्रेस को देख दिल हार बैठा क्रिकेटर, युवराज सिंह को बनाया ‘लव गुरु’, फिर यूं शुरू हुई लव स्टोरी

Harbhajan Singh Love Story: भारत के कई क्रिकेटर्स ने बॉलीवुड की हसीनाओं को अपना हमसफर बनाया है. इस खास लिस्ट में भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता बसरा से शादी रचाई है. मैदान पर अपनी फिरकी में दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को फंसाने वाले हरभजन सिंह पहली नजर में गीता बसरा पर दिल हार बैठे थे. इसके बाद उन्होंने गीता को मनाने के लिए कई पापड़ बेले. उनकी लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है. पढ़ें भज्जी की लव स्टोरी…