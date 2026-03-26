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Ram Navami Wishes: राम नवमी पर अपनों को भेजें ये खास मैसेज, ये बेस्ट शायरी और कोट्स भेजकर जीत लें सबका दिल

Happy Ram Navami 2026: राम नवमी पूरे भारत में मनाए जाने वाले सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले और शुभ हिंदू त्योहारों में से एक है. यह दिन भगवान राम के जन्म का जश्न मनाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. यह त्योहार हर साल हिंदू कैलेंडर में चैत्र महीने के नौवें दिन (नवमी) को मनाया जाता है. यह बुराई पर जीत और सच्चाई, अच्छाई और धर्म के महत्व का प्रतीक है. 2026 में, राम नवमी 26/27 मार्च को पूरे देश में बडी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी. राम नवमी त्योहार की भावना को दिखाने वाली दिल से शुभकामनाएं, मैसेज और कोट्स अपनों को भेज सकते हैं.


By: Preeti Rajput | Published: March 26, 2026 7:01:51 AM IST

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भगवान राम की ज्योति

भगवान राम की ज्योति से नूर मिलता है,
सबके दिलों को सुकून मिलता है,
जो भी जाता है राम के द्वार,
उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

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राम जी का आशीर्वाद

राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट,
अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट।
राम जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे।
Happy Ram Navami!

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घर में हो राम का वास

हर घर में हो राम का वास,
जीवन में हो खुशियों का प्रकाश,
दूर हो जाए हर एक क्लेश,
आए खुशियों की बहार खास।
राम नवमी की शुभकामनाएं!

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भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे

राम नवमी के पावन अवसर पर
भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे,
आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए।
Happy Ram Navami!

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राम जी का आशीर्वाद मिले आपको

राम जी का आशीर्वाद मिले आपको,
हर कदम पर सफलता मिले आपको,
दुख-दर्द से दूर रहें आप,
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

ram navami 2026 - Photo Gallery
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मन में बसाएं राम का नाम

मन में बसाएं राम का नाम,
जीवन बने आपका सुंदर और महान।
जय श्री राम! राम नवमी की शुभकामनाएं।

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राम नवमी का यह शुभ दिन

राम नवमी का यह शुभ दिन
आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए,
हर मनोकामना पूरी हो।
Happy Ram Navami 2026!

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सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक

सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक
भगवान राम का आशीर्वाद
हमेशा आपके साथ रहे।
राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं!

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Happy Ram Navami wishesram navami 2026Ram Navami messages
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