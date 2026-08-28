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Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: भाई की कलाई पर सजेगी राखी, बहन को मिलेगा प्यार और आशीर्वाद; भेजें ये इमोशनल संदेश

Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन भाई-बहन के खास रिश्ते को मनाने का एक प्यारा दिन है. इस साल यह त्योहार 28 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है. इस खुशी के मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग-बिरंगी राखियां बांधती हैं, और भाई अपनी बहनों को खास तोहफे देकर अपना प्यार जताते हैं. रक्षाबंधन का बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें भाई अपनी बहनों की हर मुश्किल से रक्षा करने का वादा करते हैं. यह दिन खुशी, हंसी-मज़ाक और भाई-बहन के अनोखे रिश्ते का जश्न मनाने का दिन है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 28 अगस्त को शुभ मुहूर्त सुबह 05:57 बजे से सुबह 09:48 बजे तक है. इसकी अवधि 03 घंटे 51 मिनट है. रक्षाबंधन के मौके पर, हम कुछ दिल को छू लेने वाली, प्यारी और मज़ेदार शुभकामनाएं बता रहे हैं जिन्हें भाई-बहन एक-दूसरे को भेज सकते हैं और जीवन में उनकी अच्छी सेहत और सफलता की कामना कर सकते हैं.


By: Heena Khan | Published: August 28, 2026 5:35:42 AM IST

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राखी का धागा प्यार का पैगाम लाता है,
भाई-बहन का रिश्ता हर पल मुस्कुराता है.

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कलाई पर राखी

कलाई पर राखी, चेहरे पर मुस्कान,
भाई-बहन का रिश्ता है सबसे महान.

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राखी सिर्फ धागा नहीं

राखी सिर्फ धागा नहीं, प्यार का बंधन है,
भाई-बहन का रिश्ता जीवन का सुंदर संगम है.

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बहन की दुआ और भाई का प्यार रहे,
राखी का यह बंधन हमेशा बरकरार रहे.

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रिश्ता है अनमोल

रिश्ता है अनमोल, इसे कोई न तोड़ पाए,
राखी का प्यार हर जन्म साथ निभाए.

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राखी में बंधा

राखी में बंधा है बहन का प्यार,
भाई रहे खुश, यही है उसका उपहार.

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