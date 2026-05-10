Happy Mother’s Day Images: मदर्स डे पर मां को भेजें ये प्यारी तस्वीरें, एक मैसेज से खिल उठेगा चेहरा

Happy Mother’s Day Images: आज पूरी दुनिया में ‘मदर्स डे’ मनाया जा रहा है, ताकि माँओं और माँ जैसी दूसरी महिलाओं के बिना शर्त प्यार, त्याग और सहयोग का सम्मान किया जा सके. हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाने वाला ‘मदर्स डे 2026’ इस बार 10 मई को पड़ रहा है. यह अवसर उन माँओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है, जो लोगों के जीवन और परिवारों को संवारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. दिल को छू लेने वाली शुभकामनाओं और भावुक संदेशों से लेकर सोच-समझकर दिए गए तोहफ़ों और साथ बिताए गए यादगार पलों तक लोग अपनी माँओं को खास महसूस कराने के लिए इस दिन को अलग-अलग तरीकों से मनाते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे फोटो देने वाले हैं जो आप अपनी माँ को भेज सकते हैं या स्टेटस-स्टोरी लगाकर उन्हें खुश कर सकते हैं.