Krishna Janmashtami 2026 Wishes: नंदलाल के जन्म का उत्सव, भक्ति में रंगा पूरा संसार; अपनों को भेजें जन्माष्टमी की खास शुभकामनाएं
Krishna Janmashtami 2026 Wishes: कृष्ण जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. माना जाता है कि उनका जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को हुआ था. भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन गाते हैं और प्रार्थना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं. मथुरा और वृंदावन जैसी जगहों पर, जहाँ माना जाता है कि कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, यह त्योहार भव्य सजावट, शोभा यात्राओं और विशेष अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है. इन समारोहों में प्रेम, करुणा, कर्तव्य और धर्म के बारे में कृष्ण की शिक्षाओं को भी उजागर किया जाता है. ऐसे में आप अपनों को इन संदेशों को भेजकर शुभकामनाएं देते हैं.
नंद के घर आनंद भयो
नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की.
जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, हार्दिक शुभकामनाएँ!
मुरली की धुन से महके जीवन
मुरली की धुन से महके जीवन, खुशियों से भर जाए संसार.
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाएँ!
कृष्ण की कृपा बनी रहे
कृष्ण की कृपा बनी रहे, जीवन में खुशियाँ छाई रहें.
जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सुख-समृद्धि मिले!
राधा-कृष्ण का प्रेम
राधा-कृष्ण का प्रेम आपके जीवन में रंग भर दे.
जन्माष्टमी आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए!
माखन चुराने वाले कान्हा
माखन चुराने वाले कान्हा, आपके सारे दुख हर लें.
जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर खुशियों से आपकी झोली भर दें!
कान्हा की बंसी की धुन
कान्हा की बंसी की धुन मन को सुकून दे,
उनकी कृपा से आपका हर दिन खुशियों से भरपूर हो.