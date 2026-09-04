Krishna Janmashtami 2026 Wishes: नंदलाल के जन्म का उत्सव, भक्ति में रंगा पूरा संसार; अपनों को भेजें जन्माष्टमी की खास शुभकामनाएं

Krishna Janmashtami 2026 Wishes: कृष्ण जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. माना जाता है कि उनका जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को हुआ था. भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन गाते हैं और प्रार्थना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं. मथुरा और वृंदावन जैसी जगहों पर, जहाँ माना जाता है कि कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, यह त्योहार भव्य सजावट, शोभा यात्राओं और विशेष अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है. इन समारोहों में प्रेम, करुणा, कर्तव्य और धर्म के बारे में कृष्ण की शिक्षाओं को भी उजागर किया जाता है. ऐसे में आप अपनों को इन संदेशों को भेजकर शुभकामनाएं देते हैं.