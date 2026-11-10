Happy Govardhan Puja Wishes: गोवर्धन पूजा पर सिर्फ बधाई नहीं, अपनों को भेजें श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से भरे ये खास संदेश

Happy Govardhan Puja 2026 Wishes: गोवर्धन पूजा एक ज़रूरी हिंदू त्योहार है जो भारत के कई हिस्सों में दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है. यह मौका भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की याद में मनाया जाता है, ताकि वृंदावन के लोगों को भगवान इंद्र की भारी बारिश से बचाया जा सके. यह त्योहार आस्था, भक्ति, आभार और प्रकृति के महत्व को दिखाता है. इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, गोवर्धन पूजा में प्रार्थना, पारंपरिक रस्में और भगवान कृष्ण के लिए अलग-अलग तरह के खाने का भोग लगाया जाता है. भक्त छप्पन भोग बनाते हैं, जिसमें 56 खाने की चीज़ें होती हैं, और खुशहाली, खुशी और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे संदेश देने वाले हैं जो आप अपनों को भेजकर उनका दिन बना सकते हैं.