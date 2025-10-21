Happy Govardhan Puja wishes 2025: गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देने और Whatsapp Status लगाने के लिए देखें ये खास मैसेजेस
Govardhan Puja 2025 Wishes: अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बेजे भक्ति और प्रेम से भरपूर ये गोवर्धन पूजा शुभकामनाओं मैसेजेस. लगाए अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस (Whatsapp Status) पर भी
गोवर्धन पूजा की तिथि
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है. जिस कई जगहों पर लोग अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन इस साल अमावस्या तिथि दो दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है.कई लोगों का कहना है कि गोवर्धन पूजा आज यानी 21 अक्टूबर के दिन मनाया जाना चाहिए. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कल यानी 22 अक्टूबर के दिन गोवर्धन मनाया जायेगा.
कब है गोवर्धन पूजा?
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर को शाम 05 बजकर 54 मिनट से प्रारंभ होगी और 22 अक्टूबर को रात 08 बजकर 16 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा का त्योहार 22 अक्टूबर 2025, बुधवार के दिन मनाया जायेगा.
क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा
मान्यता है कि श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था. इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है.
गोवर्धन पूजा के लिए शुभकामनाएं और बधाई के मैसेजेस
इस दिन लोग अपने Whatsapp Status और Instagram Status के जरीए अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तो को गोवर्धन पूजा की बधाई (Govardhan Puja Wishes) देते हैं. अगर आप भी गोवर्धन पूजा के लिए अच्छे व्हाट्सएप मैसेज और स्टेटस की तलाश कर रहे हैं, तो यहां 5 सबसे बेस्ट ऑप्शन
गोवर्धन पूजा के दिन करें दोस्तों को ये मैसेज
भगवान कृष्ण की लीला और गोवर्धन पर्वत की छाया हमेशा आपके साथ रहे. यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और असीम खुशियाँ लेकर आए.
गोवर्धन पूजा पर दें ऐसे शुभकामनाएं
गोवर्धन पर्वत के पावन पर्व पर मेरी यह प्रार्थना है कि आपकी मेहनत रंग लाए, हर कदम पर सफलता मिले, और भगवान कृष्ण आपके हर कार्य में आपका मार्गदर्शन करें.
गोवर्धन पूजा के दिन दिन लगाए ये व्हाट्सएप स्टेटस
इस पावन पर्व पर भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम आपके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए. गोवर्धन पूजा आपके घर और परिवार के लिए अपार खुशियाँ लाए.
गोवर्धन पूजा पर रिश्तेदारों को करें ऐसे विश
गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे. गोवर्धन पर्वत की छाया में आपके जीवन से सभी दुख दूर हों, घर में प्रेम और सुख का वास हो, और आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहें.
गोवर्धन पूजा के दिन दें सभी को ऐसे शुभकामनाएं
गोवर्धन पूजा पर मैं यह कामना करता हूँ कि आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशियाँ हमेशा बनी रहें. यह पर्व आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए.
Disclaimer
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.