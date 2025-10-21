Happy Govardhan Puja wishes 2025: गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देने और Whatsapp Status लगाने के लिए देखें ये खास मैसेजेस

गोवर्धन पूजा की तिथि

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है. जिस कई जगहों पर लोग अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन इस साल अमावस्या तिथि दो दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है.कई लोगों का कहना है कि गोवर्धन पूजा आज यानी 21 अक्टूबर के दिन मनाया जाना चाहिए. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कल यानी 22 अक्टूबर के दिन गोवर्धन मनाया जायेगा.