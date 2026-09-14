Ganesh Chaturthi Wishes: बप्पा के चरणों में अर्पित करें शुभकामनाएं, भेजें ये मनमोहक Greetings

Ganesh Chaturthi Wishes: गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, भारत के सबसे रंगीन और बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो भगवान गणेश के जन्म की निशानी है. 2026 में, 10 दिन का यह त्योहार 14 सितंबर (भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी) से शुरू होगा और 23 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के साथ खत्म होगा. त्योहार गणेश स्थापना के साथ शुरू होता है, जहाँ भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियों का घरों और सजे हुए पब्लिक पंडालों में स्वागत किया जाता है. भक्त रोज़ाना आरती करते हैं और पारंपरिक पकवान, खासकर मोदक चढ़ाते हैं. मुंबई और पुणे जैसे शहरों में, ढोल-ताशा बजाने वाली टोलियों के साथ ज़ोरदार जुलूस सड़कों को खुशी और भक्ति से भर देते हैं. भगवान गणेश ज्ञान, खुशहाली और नई शुरुआत के पूज्य देवता हैं.