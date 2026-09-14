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Ganesh Chaturthi Wishes: बप्पा के चरणों में अर्पित करें शुभकामनाएं, भेजें ये मनमोहक Greetings

Ganesh Chaturthi Wishes: गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, भारत के सबसे रंगीन और बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो भगवान गणेश के जन्म की निशानी है. 2026 में, 10 दिन का यह त्योहार 14 सितंबर (भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी) से शुरू होगा और 23 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के साथ खत्म होगा. त्योहार गणेश स्थापना के साथ शुरू होता है, जहाँ भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियों का घरों और सजे हुए पब्लिक पंडालों में स्वागत किया जाता है. भक्त रोज़ाना आरती करते हैं और पारंपरिक पकवान, खासकर मोदक चढ़ाते हैं. मुंबई और पुणे जैसे शहरों में, ढोल-ताशा बजाने वाली टोलियों के साथ ज़ोरदार जुलूस सड़कों को खुशी और भक्ति से भर देते हैं. भगवान गणेश ज्ञान, खुशहाली और नई शुरुआत के पूज्य देवता हैं.


By: Heena Khan | Published: September 14, 2026 9:10:00 AM IST

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गणपति बप्पा आपके जीवन में

गणपति बप्पा आपके जीवन में खुशियाँ अपार लाएँ,
हर संकट को हरकर सुख-समृद्धि का दीप जलाएँ.

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गणेश जी का आशीर्वाद

गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर सदा बना रहे,
हर कदम पर सफलता और खुशियों का साथ रहे.

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वक्रतुंड महाकाय

वक्रतुंड महाकाय, सबके विघ्न हर लेना,
अपने भक्तों के जीवन में खुशियों के रंग भर देना.

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गणपति बप्पा मोरया

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया,
आपके जीवन में खुशियों का सदा बसेरा होया.

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जहाँ गणेश जी का आशीर्वाद

जहाँ गणेश जी का आशीर्वाद होता है,
वहाँ हर दिन खुशियों से आबाद होता है.

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बप्पा आपके घर सुख-शांति

बप्पा आपके घर सुख-शांति लेकर आएँ,
जीवन के हर विघ्न को पल में दूर भगाएँ.

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ganesh chaturthi 2026
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