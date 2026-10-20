Happy Dussehra Wishes: बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न, अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाले संदेश
Happy Dussehra Wishes: दशहरा, या विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है, जब भगवान राम ने राक्षस राजा रावण को हराया था और देवी सीता को राक्षस के अपहरण से बचाया था. यह साल का वो समय होता है जब हवा हल्की लगती है, बाज़ार ज़्यादा भरे होते हैं, और मिठाइयाँ हर टेबल पर सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती हैं. बच्चे बेसब्री से मेलों का इंतज़ार करते हैं, दादा-दादी पुरानी कहानियाँ दोहराते हैं, और फ़ोन उन लोगों के मैसेज से बजते रहते हैं जिनसे हमने महीनों से बात नहीं की है. त्यौहार वो समय होता है जब दुश्मन भी एक हो जाते हैं, और दोस्त और परिवार अच्छे समय का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं. दूसरे शहर में किसी कज़िन का एक सिंपल “हैप्पी दशहरा”, किसी दोस्त का वॉइस नोट, या किसी कलीग का एक प्यार भरा टेक्स्ट एक आम दोपहर को खुशनुमा बना सकता है.
बुराई पर अच्छाई की जीत
बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश हर दिल तक पहुंचाएं,
इस दशहरे खुशियों के दीप जलाएं.
हर दुख का अंत हो
हर दुख का अंत हो, हर खुशी आपके नाम हो,
आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियों की शाम हो.
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
रावण के साथ अपने अहंकार
रावण के साथ अपने अहंकार को भी जलाएं,
प्रेम, सच्चाई और अच्छाई को जीवन में अपनाएं.
श्रीराम का आशीर्वाद
श्रीराम का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियां लाए,
हर मुश्किल दूर हो और सफलता कदम चूमने आए.
बुराई चाहे कितनी भी
बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो,
जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है.
जीवन से हर नकारात्मकता
जीवन से हर नकारात्मकता का नाश हो,
आपके घर-आंगन में खुशियों का वास हो.
अधर्म पर धर्म की जीत
अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार है दशहरा,
नई उम्मीदों और खुशियों से सजे जीवन तुम्हारा.