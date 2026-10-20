Happy Dussehra Wishes: बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न, अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाले संदेश

Happy Dussehra Wishes: दशहरा, या विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है, जब भगवान राम ने राक्षस राजा रावण को हराया था और देवी सीता को राक्षस के अपहरण से बचाया था. यह साल का वो समय होता है जब हवा हल्की लगती है, बाज़ार ज़्यादा भरे होते हैं, और मिठाइयाँ हर टेबल पर सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती हैं. बच्चे बेसब्री से मेलों का इंतज़ार करते हैं, दादा-दादी पुरानी कहानियाँ दोहराते हैं, और फ़ोन उन लोगों के मैसेज से बजते रहते हैं जिनसे हमने महीनों से बात नहीं की है. त्यौहार वो समय होता है जब दुश्मन भी एक हो जाते हैं, और दोस्त और परिवार अच्छे समय का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं. दूसरे शहर में किसी कज़िन का एक सिंपल “हैप्पी दशहरा”, किसी दोस्त का वॉइस नोट, या किसी कलीग का एक प्यार भरा टेक्स्ट एक आम दोपहर को खुशनुमा बना सकता है.