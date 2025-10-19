  • Home>
  • रोशनी का त्योहार लाए आपके जीवन में खुशियां हजार…इस दिवाली फ्रेंड्स और फैमिली को शायराना अंदाज में दें बधाई

रोशनी का त्योहार लाए आपके जीवन में खुशियां हजार…इस दिवाली फ्रेंड्स और फैमिली को शायराना अंदाज में दें बधाई

Happy Diwali 2025 Wishes in Hindi: रोशनी और खुशियों का त्योहार दस्तक दे चुका है. दिवाली की शुभकामनाओं का सोशल मीडिया पर सिलसिला शुरू हो गया है. अगर आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खास अंदाज में दिवाली विश करना चाहते हैं, तो यहां कई कोट्स, शायरी और ग्रिटिंग्स आइडिया मौजूद हैं. 

By: Prachi Tandon | Published: October 19, 2025 7:27:13 PM IST

1/10

दिवाली करें खास अंदाज में विश

रोशनी और उमंग का पर्व दिवाली इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. दिवाली के त्योहार पर लोग एक-दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और खुशियां बांटते हैं. लेकिन, अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर हैं तो उन्हें खास अंदाज में विश कर भी खुश कर सकते हैं.

2/10

दिवाली विशेज

खुशियों का पर्व है दिवाली
मस्ती की फुहार है दिवाली
लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली
अपनों का प्यार है दिवाली !
दीपावली की हार्दिक बधाई !

3/10

दिवाली कोट्स

दीप जलते-जगमगाते रहें,
हम आपको और आप हमें याद आते रहें,
जब तक जिंदगी है ये दुआ है हमारी कि,
आप हमेशा मुस्कुराते रहें।

4/10

दिवाली शायरी

पटाखों की तरह जीवन में हो धमाल,
मिठाइयों की तरह बने रिश्ते कमाल.
दीपावली मुबारक हो!

5/10

दिवाली की शुभकामनाएं

मां लक्ष्मी का हाथ हो,
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो,
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से,
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।
शुभ दिवाली

6/10

दिवाली स्पेश विश

रौशनी का ये त्योहार लाए आपके जीवन में खुशियां हजार.
हैप्पी दिवाली मेरे यार!

7/10

दिवाली की शायरी

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,
सितारों ने गगन से पैगाम भेजा है,
मुबारक हो आपको ये दिवाली,
हमने तह दिल से ये पैगाम भेजा है।
हैप्पी दिवाली जी!

8/10

दिवाली ग्रीटिंग्स

मां लक्ष्मी का हाथ हो,
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो,
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से,
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।
शुभ दिवाली

9/10

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

दीयों की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो, खुशियां हर दिन तेरे संग हो.
शुभ दीपावली!

10/10

दिवाली विशेज फोटो

हर मोड़ पर मिले खुशियां और हर कदम पर सफलता,
यही है हमारी शुभकामना.
हैप्पी-हैप्पी दिवाली

