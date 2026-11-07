Happy Choti Diwali 2026 Wishes: छोटी दिवाली पर रिश्तों में घोलें मिठास, इन प्यार भरे संदेशों से अपनों को दें शुभकामनाएं
Happy Choti Diwali 2026 Wishes: छोटी दिवाली (दिवाली) से एक दिन पहले मनाई जाती है और हिंदू परंपरा में इसका खास महत्व है. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है. इस मौके पर लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं, दीये जलाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं. छोटी दिवाली अपनों के साथ दिल से शुभकामनाएं और बधाई देकर खुशी, पॉजिटिविटी और अपनापन फैलाने का भी एक मौका है. ऐसे में हम आपके लिए ऐसी संदेश लाए हैं जो आप अपनों को भेजकर उनका दिन और भी खास बना सकते हैं और उनका जीवन रोशन कर सकते हैं.
खुशियों के दीप हर आंगन में जलते रहें,
खुशियों के दीप हर आंगन में जलते रहें,
आपके जीवन में सुख और समृद्धि बरसते रहें.
हर तरफ रोशनी हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो,
हर तरफ रोशनी हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो,
आपका जीवन खुशियों से भरा और रोशन हो.
दीपों की चमक आपके जीवन में उजाला लाए,
दीपों की चमक आपके जीवन में उजाला लाए,
हर दुख-दर्द दूर हो और खुशियां दस्तक दें.
मिट जाए अंधेरा, खुशियों की बहार
मिट जाए अंधेरा, खुशियों की बहार आए,
आपके जीवन में हर दिन दिवाली बनकर आए.
दीप जलें तो रोशन आपका संसार हो,
दीप जलें तो रोशन आपका संसार हो,
हर ख्वाब पूरा हो, खुशियों की बौछार हो.
छोटी दिवाली का त्योहार लाए नई उमंग
छोटी दिवाली का त्योहार लाए नई उमंग,
आपके जीवन में हमेशा खिले खुशियों के रंग.