Happy Chaitra Navratri 2026: नौ दिन, नौ खुशियां! नवरात्रि पर भेजें दिल छू लेने वाले संदेश

Happy Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है और भारत के कई हिस्सों में यह हिंदू चंद्र नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है. नौ दिनों तक चलने वाला यह उत्सव देवी दुर्गा और उनके नौ दिव्य रूपों को समर्पित है, जिन्हें सामूहिक रूप से ‘नवदुर्गा’ के नाम से जाना जाता है. इस दौरान, देश भर के भक्त उपवास रखते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं, और दिव्य स्त्री शक्ति के स्वागत के लिए अपने घरों तथा मंदिरों को सजाते हैं. वर्ष 2026 में, परिवार और समाज बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ चैत्र नवरात्रि मनाएंगे; इस अवसर पर वो देवी की आराधना करने के साथ-साथ सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का, तथा आस्था, आशा और सकारात्मकता के नवसंचार का भी प्रतीक है. ऐसे में आप अपनों को इस नवरात्रि ये खास संदेश भेज उनका दिन बना सकते हैं.