Birthday Special: हाज़िरजवाबी और बेबाकी! खूबसूरती ही नहीं दिमाग से भी तेज हैं ट्विंकल खन्ना जानिए उनके ‘पावरफुल’ व्यक्तित्व का राज़

बुद्धिमानी, स्टाइल और प्रेरणा की मिसाल, ट्विंकल खन्ना के इस खास दिन का जश्न! बॉलीवुड अभिनेत्री से लेकर बेस्टसेलिंग ऑथर बनने तक का उनका सफर वाकई शानदार रहा है. वह अपनी अदाओं, शब्दों और व्यक्तित्व से आज भी हर जगह फैंस का दिल जीत लेती हैं.