  • Happy Birthday Shraddha Kapoor: श्रद्धा कपूर की वो 7 फिल्में जिसे देख हर कोई बन गया उनका दीवाना, देखें लिस्ट

Happy Birthday Shraddha Kapoor: श्रद्धा कपूर की वो 7 फिल्में जिसे देख हर कोई बन गया उनका दीवाना, देखें लिस्ट

Happy Birthday Shraddha Kapoor: श्रद्धा कपूर आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं और वे हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस हैं. उन्होंने रोमांटिक, थ्रिलर, कॉमेडी, हॉरर और डांस जैसी अलग-अलग शैलियों की फिल्मों में काम कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है. सादगी, मेहनत और मजबूत एक्टिंग के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 3, 2026 9:09:04 AM IST

Shraddha Kapoor - Photo Gallery
1/8

श्रद्धा कपूर का बर्थडे

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. वो एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी फिल्मों के बारे में-

Shraddha Kapoor - Photo Gallery
2/8

आशिकी 2

Aashiqui 2 में ‘आरुही’ का किरदार श्रद्धा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. एक सिंपल लड़की से फेमस सिंगर बनने की कहानी में उन्होंने भावनाओं को बहुत सच्चाई से निभाया. इस फिल्म की जबरदस्त सफलता ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और वे युवा लोगों की पसंद बन गईं.

Shraddha Kapoor - Photo Gallery
3/8

स्त्री

Stree और Stree 2 में उन्होंने एक रहस्यमयी और अनोखा किरदार निभाया. हॉरर और कॉमेडी के मिश्रण में उनका शांत और प्रभावशाली अभिनय फिल्म की खास ताकत बना. इस फ्रेंचाइजी की बड़ी सफलता ने उन्हें नए तरह के किरदारों में भी मजबूत साबित किया.

Happy Birthday Shraddha Kapoor: श्रद्धा कपूर की वो 7 फिल्में जिसे देख हर कोई बन गया उनका दीवाना, देखें लिस्ट - Photo Gallery
4/8

हैदर

Haider में ‘अर्शिया’ के रूप में उन्होंने एक संवेदनशील और दुखभरी प्रेम कहानी को जीवंत किया. ये भूमिका चुनौतीपूर्ण थी और इससे साबित हुआ कि वे सिर्फ हल्की-फुल्की फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गहरे किरदार भी निभा सकती हैं.

Shraddha Kapoor - Photo Gallery
5/8

छिछोरे

Chhichhore दोस्ती, असफलता और उम्मीद की कहानी थी. फिल्म में उनका किरदार समझदार और सहायक साथी का था. ये फिल्म लोगों को जीवन में हार न मानने का संदेश देती है और श्रद्धा का अभिनय इसमें बहुत स्वाभाविक लगा.

Shraddha Kapoor - Photo Gallery
6/8

एक विलेन

Ek Villain एक रोमांटिक थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने सादगी और मासूमियत से भरा किरदार निभाया. फिल्म के गाने और कहानी दोनों हिट रहे, जिससे श्रद्धा की लोकप्रियता और बढ़ी.

Happy Birthday Shraddha Kapoor: श्रद्धा कपूर की वो 7 फिल्में जिसे देख हर कोई बन गया उनका दीवाना, देखें लिस्ट - Photo Gallery
7/8

तू झूठी मैं मक्कार

Tu Jhoothi Main Makkaar में उन्होंने आत्मविश्वासी युवती का रोल किया. उनका चुलबुला और स्टाइलिश अंदाज खासकर युवाओं को पसंद आया. इससे साबित हुआ कि वे आधुनिक रोमांटिक भूमिकाओं में भी पूरी तरह फिट बैठती हैं.

Shraddha Kapoor net worth - Photo Gallery
8/8

एबीसीडी 2

ABCD 2 में उन्होंने अपने शानदार डांस मूव्स से सबको प्रभावित किया. कड़ी मेहनत और ऊर्जा से भरे प्रदर्शन ने दिखाया कि वे सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि बेहतरीन डांसर भी हैं.

Tags:
shraddha kapoor
Happy Birthday Shraddha Kapoor: श्रद्धा कपूर की वो 7 फिल्में जिसे देख हर कोई बन गया उनका दीवाना, देखें लिस्ट - Photo Gallery

