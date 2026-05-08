Hantavirus Alert : हंतावायरस का बढ़ता खतरा! क्या बंद होने वाली हैं फ्लाइट्स? यात्रा से पहले जान लें जरूरी बातें

Hantavirus Alert : कोरोना वायरल के बाद देश में अब एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है. इस वायरस का नाम हंता वायरल है. इस वायरस के कारण एक बार फिर से लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं. हाल ही में अर्जेंटीना से केप वर्डे जा रहे एक क्रूज शिप पर इस वायरस के कारण तीन लोगों की मौत हो गई. जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है. ये संक्रमण मुख्य तौर पर चूहों के कारण फैलता है. हालांकि, कई स्वास्थय एजेंसियों का कहना है कि फिलहाल आम लोगों के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी जरूरी है.