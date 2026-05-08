Hantavirus Alert : हंतावायरस का बढ़ता खतरा! क्या बंद होने वाली हैं फ्लाइट्स? यात्रा से पहले जान लें जरूरी बातें
Hantavirus Alert : कोरोना वायरल के बाद देश में अब एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है. इस वायरस का नाम हंता वायरल है. इस वायरस के कारण एक बार फिर से लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं. हाल ही में अर्जेंटीना से केप वर्डे जा रहे एक क्रूज शिप पर इस वायरस के कारण तीन लोगों की मौत हो गई. जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है. ये संक्रमण मुख्य तौर पर चूहों के कारण फैलता है. हालांकि, कई स्वास्थय एजेंसियों का कहना है कि फिलहाल आम लोगों के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी जरूरी है.
उड़ानों पर लगाई रोक
हंता वायरस को लेकर अब चिंता बढ़ने लगी है. लेकिन किसी भी देश ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर फिलहाल कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है. हवाई यात्रा पर कोई बड़ा प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया है. कैनेरी आइलैंड्स और साउथ अफ्रीका जैसे सभी देशों में फ्लाइट नियमित रूप से सेवाएं दे रही हैं. एयरपोर्ट्स पर आम यात्रियों के लिए एंट्री प्रतिबंध भी लागू नहीं किए गए हैं.
सतर्क रहने की सलाह
स्वास्थय एजेंसियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जो लोग खासतौर पर अर्जेंटीना या चिली जैसे एंडीज हंतावायरस प्रभावित इलाकों से वापस लौटे हैं. ऐसे यात्रियों को 45 दिनों तक स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह दी गई है. ताकी उनसे ये वायरल किसी और को न फैस सकें.
सेल्फ आइसोलेशन में रहना जरूरी
स्वास्थ्य एजेंसियों ने यहां तक कहा है कि प्रभाविज जाहज के कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अपने देश वापस लौटने के बाद सेल्फ आइसोलेशन करना जरूरी है. स्वास्थ्य विभाग कुछ खास उड़ानों के यात्रियों के पहचान कर रहा है, जो जोहान्सबर्ग से 25 अप्रैल को उड़ान भरने वाली KLM फ्लाइट KL592 में यात्रा कर रहे थे.
इन बातों का रखें खास ख्याल
स्वास्थ्य एजेंसियों ने लोगों को इस वायरस से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है. यात्रा पर जाने से पहले अपने देश की ट्रैवल एडवाइजरी और WHO की वेबसाइट जरूर चेक करें. फ्लाइट में हाथ साफ रखें, खांसते या छींकते समय मुंह ढकें और जरूरत हो तो मास्क पहनें. अगर बुखार, ज्यादा कमजोरी, शरीर में दर्द या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखें, तो उन्हें नजरअंदाज न करें. तबीयत खराब होने पर सीधे अस्पताल न जाएं, पहले स्वास्थ्य विभाग को फोन करें ताकि वे सही तैयारी कर सकें.
नहीं मिलेगा रिफंड
फिलहाल अभी तक किसी भी यात्रा पर कोई सरकारी रोक नहीं लगाई गई है. इसलिए एयरलाइंस मुफ्ट टिकट कैंसिलेशन नहीं दी जा रही है. अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पहले ये जांच कर लें कि ट्रैलव इंश्योरेंस में 'कैंसल फॉर एनी रीजन' (CFAR) या हेल्थ इमरजेंसी कवर है कि नहीं.