शका लका बूम बूम से दिलों की धड़कन बनी एक्ट्रेस, आज अपनी हुस्न से बिखेरती हैं जलवे, बेस्ट फ्रेंड के पति को बनाया दूल्हा
Hansika Motwani: हंसिका मोटवानी मनोरंजन की दुनिया की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी. बचपन में ही वो अपने किरदार से सबके दिलों की धड़कन बन गई थीं. आज वह कई साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं. जानिए उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में.
हंसिका मोटवानी का कहां हुआ था जन्म?
हंसिका मोटवानी का जन्म 9 अगस्त 1991 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. उनके पिता प्रदीप मोटवानी व्यवसायी हैं, जबकि मां मोना मोटवानी त्वचा विशेषज्ञ हैं.
‘शाका लाका बूम बूम’ से हुई चर्चित
हंसिका मोटवानी ने अपने टीवी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर की थी. उन्होंने ‘शाका लाका बूम बूम’ सीरियल में करुणा की भूमिका से लोगों का दिल जीत लिया था. इसके बाद उन्होंने ‘देस में निकला होगा चांद’ जैसे टीवी सीरियल में भी काम किया.
बचपन में फिल्म और एड्स में भी किया काम
हंसिका मोटवानी ने ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म ‘कोई... मिल गया’ में प्रिया शर्मा की भूमिका निभाई थी. उनके इस मासूम किरदार को लोगों ने खूब प्यार दिया था. इसके अलावा उन्होंने बोर्नविटा, ओनिडा और सैंट्रो जैसे ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी काम किया.
हीरोइन के रूप में किया डेब्यू
हंसिका मोटवानी ने तमिल सिनेमा में ‘मपिल्लई’ से डेब्यू किया. इसके बाद उनकी फिल्म ‘एंगेयुम कधल’ सफल रही. इसी साल उन्होंने अभिनेता विजय के साथ ‘वेलायुधम’ में भी काम किया.
बॉलीवुड में भी किया काम
साल 2008 में हंसिका मोटवानी ने अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म 'मनी है तो हनी है' में काम किया लेकिन हिंदी फिल्मों में खास सफलता न मिलने के बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री की ओर रुख किया.
बेस्ट फ्रेंड के पति से की शादी
4 दिसंबर 2022 को हंसिका मोटवानी ने जयपुर के मुंडोटा फोर्ट और पैलेस में बिज़नेसमैन सोहेल खतूरिया से शादी की. आपको बता दें कि सोहेल की यह दूसरी शादी थी और उनकी पहली पत्नी रिंकी बजाज हंसिका की दोस्त थीं.
4 साल में हुआ तलाक
हंसिका और सोहेल का रिश्ता भी ज्यादा समय चल नहीं पाया. दोनों ने 11 मार्च 2026 को मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट द्वारा आपसी सहमति से तलाक ले लिया था. दोनों की शादी चार साल भी नहीं चल पाई. हालांकि, आपको बता दें कि एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती से ग्लैमर का तड़का सोशल मीडिया पर लगाती रहती हैं.