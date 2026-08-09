शका लका बूम बूम से दिलों की धड़कन बनी एक्ट्रेस, आज अपनी हुस्न से बिखेरती हैं जलवे, बेस्ट फ्रेंड के पति को बनाया दूल्हा

Hansika Motwani: हंसिका मोटवानी मनोरंजन की दुनिया की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी. बचपन में ही वो अपने किरदार से सबके दिलों की धड़कन बन गई थीं. आज वह कई साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं. जानिए उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में.