Hansika Motwani Divorce: सहेली के एक्स से रचाई थी शादी, अब 4 साल बाद हुआ तलाक; आखिर क्यों नहीं चल पाया हंसिका-सोहेल का रिश्ता

Hansika Motwani Divorce: फिल्मी दुनिया के सितारों के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी उनमें दरार आ जाती है. वहीं कुछ रिश्ते तो खत्म ही हो जाते हैं. वहीं अब सेलेब्स की तलाक की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो चुका है. यह नाम बॉलीवुड से लेकर साउथ तक अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी का है. पिछले काफी समय से हंसिका की शादी-शुदा जिंदगी में चल रही अनबन को लेकर सुर्खियों में थी. वहीं अब खबर आ रही है कि एक्ट्रेस ने अपनी पति सोहेल कथुरिया संग तलाक ले लिया है. शादी के महज तीन साल बाद हंसिका और सोहेल की राहें जुदा हो चुकी है.