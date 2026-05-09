कौन हैं हंसिका कृष्णा? फिल्म में डेब्यू से ठीक पहले अश्लील वीडियो हुआ वायरल, छिड़ गई नई बहस

Hansika Krishna: केरल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हंसिका कृष्णा अब ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई हैं, जब उनका एक कथित लीक हुआ वीडियो सुर्खियों में आया. यह कथित वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या यह इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन कंटेंट से आया था और बिना इजाज़त के लीक हो गया.