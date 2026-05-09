कौन हैं हंसिका कृष्णा? फिल्म में डेब्यू से ठीक पहले अश्लील वीडियो हुआ वायरल, छिड़ गई नई बहस
Hansika Krishna: केरल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हंसिका कृष्णा अब ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई हैं, जब उनका एक कथित लीक हुआ वीडियो सुर्खियों में आया. यह कथित वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या यह इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन कंटेंट से आया था और बिना इजाज़त के लीक हो गया.
कौन हैं हंसिका कृष्णा?
हंसिका कृष्णा केरल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं. वे एक्टर और पॉलिटिशियन कृष्णकुमार की सबसे छोटी बेटी हैं.
क्या है विवाद?
हंसिका कृष्णा का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद बहस छिड़ गई थी कि क्या ये इनके इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन कंटेट से वायरल हुआ था. हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये वीडियो असली है नकली?
इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?
हंसिका कृष्णा के इंस्टाग्राम पर करीब 16 लाख फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अब तक 1109 पोस्ट अपलोड किए हैं. जिसमें डांस रील्स, लाइफस्टाइल पोस्ट और निजी अपडेट शामिल है.
किस फिल्म में आएंगी नजर?
जानकारी के अनुसार, हंसिका जल्द ही आने वाली मलयालम फिल्म 'बैचलर पार्टी D’eux' में एक्टर नस्लेन के साथ नजर आने वाली हैं.
रिपोर्ट में किया गया ये दावा
रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि जब यह वीडियो लीक हुआ तो हंसिका के इंस्टाग्राम पर सब्सक्रिप्शन फीस 299 रुपये से बढ़कर 390 रुपये हो गई थी.
फिल्मों में एक्टिव हैं उनकी 2 बहनें
मलयालम सिनेमा और डिजिटल दुनिया में उनका परिवार पहले से काफी लोकप्रिय माना जाता है. उनकी बहनें अहाना कृष्णा और इशानी कृष्णा फिल्मों में एक्टिव हैं.