कौन था वह शख्श, जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई, फिर भी बन गया मुंबई का पहला डॉन? मधुबाला से प्यार से लेकर अंत तक की जानें पूरी दास्तान

अपराध की दुनिया का हाजी मस्तान बना एक बड़ा नाम

शुरुआत में, मुंबई में जिस नाम का दबदबा था, वह था वरदराजन मुदलियार, उर्फ़ 'वरधा' का. हालांकि, वह एक सच्चे 'माफ़िया डॉन' वाली छवि बनाने में नाकाम रहे. कुछ समय बाद, वरधा चेन्नई लौट गए. नतीजतन, मुंबई की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ़ एक ही नाम रह गया: 'मस्तान भाई' यानी हाजी मस्तान. 1970 के दशक की शुरुआत तक, मस्तान ने मुंबई में अपने लिए एक अलग और जबरदस्त जगह बना ली थी. महज़ दस सालों के अंदर ही, उन्होंने शहर में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था. अब, समुद्र पर भी उनका ही राज चलता था. मस्तान ने अपनी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा हासिल कर लिया था; वह उससे कहीं ज़्यादा बड़े बन गए थे, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. अब वह दौलतमंद भी थे और ताक़तवर भी. उन्हें हमेशा सफ़ेद डिज़ाइनर सूट पहनने और मर्सिडीज़ में सफ़र करने का एक खास शौक़ था. उनके हाथों में हमेशा विदेशी सिगरेट और सिगार देखे जाते थे. आराम और ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी अब उनकी जीने का तरीका बन चुकी थी.