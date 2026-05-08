  • Home>
  • Gallery»
  • कौन था वह शख्श, जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई, फिर भी बन गया मुंबई का पहला डॉन? मधुबाला से प्यार से लेकर अंत तक की जानें पूरी दास्तान

कौन था वह शख्श, जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई, फिर भी बन गया मुंबई का पहला डॉन? मधुबाला से प्यार से लेकर अंत तक की जानें पूरी दास्तान

Haji Mastan Underworld Don Story: मुंबई में कई माफिया डॉन उभरे, लेकिन एक नाम सबसे अलग है, एक ऐसी हस्ती जिसने शहर के अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान दी, और उसमें ऐसा ग्लैमर भर दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था. वह नाम था हाजी मस्तान, वह खूंखार माफिया तस्कर, जिसे मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में जाना जाने लगा.


By: Shristi S | Published: May 8, 2026 6:17:25 PM IST

Follow us on
Google News
हाजी मस्तान कौन था? - Photo Gallery
1/8

हाजी मस्तान कौन था?

हाजी मस्तान मिर्ज़ा का जन्म 1 मार्च, 1926 को तमिलनाडु के कुड्डालोर में हुआ था. उसके पिता, हैदर मिर्ज़ा, एक गरीब किसान थे, और परिवार को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. अक्सर, उनके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे; घर चलाना ही उनके लिए एक लगातार संघर्ष था. इन कठिनाइयों से परेशान होकर, हैदर 1934 में अपने छोटे बेटे मस्तान मिर्जा को लेकर मुंबई चले गए. वहां उन्हें 10 साल बीत गए लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ. इस बीच हाजी मस्तान की मुलाकात ग़ालिब शेख से हुई, जिसके सलाह से मस्तान ने 1944 में डॉक्स पर कुली के तौर पर तस्करी का काम शुरू कर दिया. इस दौरान, मस्तान ने डॉक्स पर काम करने वाले मज़दूरों से दोस्ती करना शुरू कर दिया. उसने उस इलाके में आने-जाने वाले लोगों के बीच जान-पहचान का एक नेटवर्क भी बनाना शुरू कर दिया.

You Might Be Interested In
अपराध की दुनिया में हाजी मस्तान का पहला कदम - Photo Gallery
2/8

अपराध की दुनिया में हाजी मस्तान का पहला कदम

1940 के दशक में, विदेश से आने वाले लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, या सोना, चांदी और गहनों जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था. ठीक इसी वजह से, डॉक्स पर तस्करी का धंधा बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ. ग़ालिब की बातों ने मस्तान के दिल पर गहरा असर किया था; उसने ठान लिया था कि वह इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगा. नतीजतन, उसने चुपके से तस्करों की मदद करना शुरू कर दिया. तस्कर विदेश से सोने के बिस्किट और दूसरा सामान लाते और मस्तान को सौंप देते, जो फिर उस सामान को अपने कपड़ों और बैग में छिपाकर डॉक्स से बाहर निकाल ले जाता. कुली होने की वजह से, किसी को भी उसकी हरकतों पर कभी कोई शक नहीं हुआ. इस सेवा के बदले में, मस्तान को अच्छी-खासी कमाई होने लगी.

जब साधारण हाजी मस्तान बना खार माफ़िया डॉन मस्तान भाई - Photo Gallery
3/8

जब साधारण हाजी मस्तान बना खार माफ़िया डॉन मस्तान भाई

जैसे-जैसे वह डॉक्स पर अपना काम करता रहा, मस्तान की ज़िंदगी बेहतर होने लगी. तस्करों की मदद करने से उसे काफ़ी आर्थिक फ़ायदा हो रहा था. 1950 का दशक मस्तान मिर्ज़ा की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुआ. 1956 में, सुकुर नारायण बखिया दमन और गुजरात से काम करने वाला एक कुख्यात तस्कर उसके संपर्क में आया. जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई, और उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया. उस समय, सोने के बिस्किट, फ़िलिप्स ट्रांज़िस्टर और ब्रांडेड घड़ियों की बहुत ज़्यादा मांग थी; हालांकि, भारी टैक्स की वजह से, ऐसी चीज़ों को भारत में मंगाना बहुत महंगा सौदा था. नतीजतन, दोनों ने दुबई और अदन से इन चीज़ों की तस्करी का काम शुरू किया, एक ऐसा काम जिससे उन दोनों को ज़बरदस्त मुनाफ़ा हुआ. उनके काम का दायरा लगातार बढ़ता गया, और मस्तान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई. एक मामूली कुली से, मस्तान अब एक खूंखार माफ़िया डॉन मस्तान भाई बन चुका था.

You Might Be Interested In
अपराध की दुनिया का हाजी मस्तान बना एक बड़ा नाम - Photo Gallery
4/8

अपराध की दुनिया का हाजी मस्तान बना एक बड़ा नाम

शुरुआत में, मुंबई में जिस नाम का दबदबा था, वह था वरदराजन मुदलियार, उर्फ़ 'वरधा' का. हालांकि, वह एक सच्चे 'माफ़िया डॉन' वाली छवि बनाने में नाकाम रहे. कुछ समय बाद, वरधा चेन्नई लौट गए. नतीजतन, मुंबई की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ़ एक ही नाम रह गया: 'मस्तान भाई' यानी हाजी मस्तान. 1970 के दशक की शुरुआत तक, मस्तान ने मुंबई में अपने लिए एक अलग और जबरदस्त जगह बना ली थी. महज़ दस सालों के अंदर ही, उन्होंने शहर में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था. अब, समुद्र पर भी उनका ही राज चलता था. मस्तान ने अपनी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा हासिल कर लिया था; वह उससे कहीं ज़्यादा बड़े बन गए थे, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. अब वह दौलतमंद भी थे और ताक़तवर भी. उन्हें हमेशा सफ़ेद डिज़ाइनर सूट पहनने और मर्सिडीज़ में सफ़र करने का एक खास शौक़ था. उनके हाथों में हमेशा विदेशी सिगरेट और सिगार देखे जाते थे. आराम और ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी अब उनकी जीने का तरीका बन चुकी थी.

हाजी मस्तान का मधुबाला के लिए प्यार और बॉलीवुड कनेक्शन - Photo Gallery
5/8

हाजी मस्तान का मधुबाला के लिए प्यार और बॉलीवुड कनेक्शन

हाजी मस्तान मिर्ज़ा, जिन्हें अक्सर 'मुंबई अंडरवर्ल्ड का बादशाह' कहा जाता था, के दिल में बॉलीवुड के लिए गहरा प्यार था. मुंबई के पुराने लोग बताते हैं कि हाजी मस्तान बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला पर फ़िदा थे; वह उनसे शादी भी करना चाहते थे. हालांकि, हालात कुछ ऐसे बने कि ऐसा हो न सका. बाद में, वह एक और फ़िल्म अभिनेत्री, सोना की तरफ आकर्षित हुए, जो दिखने में काफ़ी हद तक मधुबाला जैसी ही थीं और आख़िरकार, मस्तान ने उन्हीं से शादी की. मस्तान ने सोना के लिए कई फ़िल्मों में पैसा लगाया, हालांकि उनकी कोई भी फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर कामयाब नहीं हो पाई. कहा जाता है कि हाजी मस्तान के बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों जैसे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र, फ़िरोज़ ख़ान और संजीव कुमार के साथ दोस्ती के गहरे रिश्ते थे. बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियाँ अक्सर उनके बंगले पर देखी जाती थीं.

जब इंदिरा गांधी ने हाजी मस्तान को जेल भिजवाया - Photo Gallery
6/8

जब इंदिरा गांधी ने हाजी मस्तान को जेल भिजवाया

देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, मस्तान की हरकतों से पूरी तरह वाकिफ़ थीं. मस्तान का बढ़ता असर देखकर इंदिरा भी काफ़ी परेशान होने लगीं. उनके कहने पर, पुलिस ने उस समय मस्तान मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकला. हालांकि, इमरजेंसी लगने के बाद, उसे आखिरकार गिरफ़्तार कर लिया गया. यह पहली बार था जब हाजी मस्तान को औपचारिक रूप से जेल में डाला गया था. ठीक इसी समय मस्तान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था. जेल में रहते हुए, मस्तान की मुलाक़ात JP (जयप्रकाश नारायण) से हुई. JP के साथ बातचीत का उस पर गहरा असर पड़ा. जब हाजी मस्तान 18 महीने जेल में बिताने के बाद रिहा हुआ, तो उसके इरादे बदल चुके थे; उसने जुर्म की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फ़ैसला कर लिया था.

हाजी मस्तान का राजनीति में प्रवेश - Photo Gallery
7/8

हाजी मस्तान का राजनीति में प्रवेश

आखिरकार, 1980 में, हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया और राजनीति की ओर अपना ध्यान लगाया. 1984 में, महाराष्ट्र के एक जाने-माने दलित नेता जोगिंदर कवाडे की मदद से, उसने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम दलित-मुस्लिम सुरक्षा महासंघ (दलित-मुस्लिम सुरक्षा संघ) रखा गया. बाद में, 1990 में, पार्टी का नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया गया. बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने इस राजनीतिक पार्टी के लिए ज़ोर-शोर से प्रचार किया और उन्हें अक्सर इसके अलग-अलग कार्यक्रमों में देखा जाता था. हाजी मस्तान की पार्टी ने बाद में मुंबई, कोलकाता और मद्रास में नगर निगम के चुनाव लड़े. ऐसा कहा जाता है कि पार्टी को चुनावों में कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन चुनावों के दौरान "काला धन" का जमकर इस्तेमाल किया गया. इसी के साथ चुनावों में भारी-भरकम रकम खर्च करने के चलन की शुरुआत हुई.

You Might Be Interested In
कैसे हुआ हाजी मस्तान का अंत? - Photo Gallery
8/8

कैसे हुआ हाजी मस्तान का अंत?

हाजी मस्तान मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन था. फिर भी, अपनी पूरी ज़िंदगी में, इस खूंखार डॉन ने न तो किसी की जान ली और न ही किसी पर हाथ उठाया, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसने कभी एक भी गोली नहीं चलाई. इसके बावजूद, हाजी मस्तान संगठित अपराध की अंधेरी दुनिया में सबसे जाना-पहचाना नाम बना रहा. उस दौर में, उसकी धाक और रुतबा न सिर्फ़ पूरे मुंबई में, बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में माना जाता था. इसके अलावा, अपनी पूरी ज़िंदगी में, हाजी मस्तान लगातार मुंबई के लोगों की मदद के लिए आगे आता रहा. उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन परिवार के साथ बिताया जिसमें पत्नी और उसका गोद लिया बेटा शामिल था. और 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई थी. आज भी मुंबई में उसके किस्से सुनने को मिल जाते हैं.

Tags:
Haji Mastan MirzaUnderworld
कौन था वह शख्श, जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई, फिर भी बन गया मुंबई का पहला डॉन? मधुबाला से प्यार से लेकर अंत तक की जानें पूरी दास्तान - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन था वह शख्श, जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई, फिर भी बन गया मुंबई का पहला डॉन? मधुबाला से प्यार से लेकर अंत तक की जानें पूरी दास्तान - Photo Gallery
कौन था वह शख्श, जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई, फिर भी बन गया मुंबई का पहला डॉन? मधुबाला से प्यार से लेकर अंत तक की जानें पूरी दास्तान - Photo Gallery
कौन था वह शख्श, जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई, फिर भी बन गया मुंबई का पहला डॉन? मधुबाला से प्यार से लेकर अंत तक की जानें पूरी दास्तान - Photo Gallery
कौन था वह शख्श, जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई, फिर भी बन गया मुंबई का पहला डॉन? मधुबाला से प्यार से लेकर अंत तक की जानें पूरी दास्तान - Photo Gallery