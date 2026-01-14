Hairfall Tips: अच्छे शैंपू यूज करने के बाद भी झड़ रहे हैं बाल, ये हो सकती है वजह

  • Home>
Hairfall Tips: आज जब लोग महंगे शैंपू यूज कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी लोगों के बाल झड़ रहे हैं. इसके पीछे की वजह क्या है. शैंपू में खराबी या कुछ और. अलसी वजह जानने और पहचानने के लिए पढ़ें ये आर्टिकल.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 14, 2026 12:22:37 PM IST

1/8

पानी है हेयर फॉल की वजह

अगर अच्छे शैंपू और तेल इस्तेमाल करने के बाद भी बाल झड़ रहे हैं, तो इसकी असली वजह आपके घर का पानी हो सकता है. हार्ड वॉटर धीरे-धीरे बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचाता है, जिसका असर बाद में दिखता है.

hairfall 2 - Photo Gallery
2/8

हार्ड वॉटर क्या होता है?

हार्ड वॉटर वो पानी होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज ज्यादा मात्रा में होते हैं. ये पीने के लिए नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन नहाते समय ये खनिज बालों और त्वचा पर जम जाते हैं.

hairfall 3 - Photo Gallery
3/8

हार्ड वॉटर स्कैल्प को कैसे नुकसान पहुंचाता है?

पानी में मौजूद खनिज स्कैल्प के रोमछिद्रों को बंद कर देते हैं. इससे स्कैल्प ड्राई, खुजलीदार और चिड़चिड़ी हो जाती है. समय के साथ एक्जिमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं और बाल झड़ने लगते हैं.

hairfall 4 - Photo Gallery
4/8

बाल रूखे और फ्रिजी क्यों हो जाते हैं?

हार्ड वॉटर बालों पर एक परत बना देता है, जिससे बाल उलझे हुए और सख्त महसूस होते हैं. इससे बाल ज्यादा टूटते हैं, फ्रिजी दिखते हैं और उनकी चमक खत्म हो जाती है.

5/8

कैसे पहचानें कि पानी ही समस्या है?

अगर शैंपू या साबुन ठीक से झाग नहीं बनाता, नहाते समय बाल उलझते हैं और नहाने के बाद त्वचा खिंची-सी लगती है, तो ये हार्ड वॉटर के असर के संकेत हो सकते हैं.

hairfall 5 - Photo Gallery
6/8

यात्रा के दौरान अचानक बालों की समस्या क्यों बढ़ जाती है?

अक्सर लोग ट्रैवल के समय बालों का झड़ना या ड्राईनेस महसूस करते हैं. अलग-अलग शहरों में पानी की क्वालिटी अलग होती है और हार्ड वॉटर स्कैल्प को जल्दी प्रभावित कर देता है.

hairfall 7 - Photo Gallery
7/8

बालों को हार्ड वॉटर से कैसे बचाएं?

हार्ड वॉटर से बार-बार बाल धोने से बचें. हो सके तो फिल्टर्ड पानी या बोतल के पानी से बाल धोएं, ताकि स्कैल्प और बाल सुरक्षित रहें.

hairfall 8 - Photo Gallery
8/8

सेहतमंद बालों की शुरुआत स्कैल्प से होती है

हर बार बाल झड़ने की वजह अंदरूनी या जेनेटिक नहीं होती. कई बार सिर्फ पानी बदलने और सही तरीके से बाल धोने से स्कैल्प हेल्दी होती है, जलन कम होती है और बालों की ग्रोथ बेहतर हो सकती है.

