Hair Spa के चक्कर में कहीं बिगड़ न जाए आपके बाल! चमक तो मिलेगी लेकिन… गांठ बांध लें एक्सपर्ट की ये राय

Hair Spa Side Effects: आजकल हेयर स्पा काफी ट्रेंड में है. लोग चमकदार और फ्रिज-फ्री बाल पाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने लगे है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार-बार हेयर स्पा करवाना आपके बालों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी दे सकता है? इसलिए इस ट्रेंड को फॉलो करने से पहले इसकी पूरी सच्चाई जानना जरूरी है.