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हेयरफॉल से परेशान लोगों के लिए काम की बात, मुलेठी के साथ ये चीज मिलाकर लगाएं, दिखेगा असर

Hair Fall Home Remedy: मानसून आते ही कई लोगों की एक ही शिकायत शुरू हो जाती है. कंघी करें या बाल धोएं, हर बार मुट्ठीभर बाल हाथ में आ जाते हैं. महंगे शैंपू, सीरम और पार्लर ट्रीटमेंट आजमाने के बाद भी जब फर्क नहीं पड़ता, तो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर करें क्या? लेकिन बालों की देखभाल करने वाले कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ आसान घरेलू चीजें भी स्कैल्प को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं. इन्हीं में से एक है मुलेठी और दही से तैयार किया गया हेयर पैक.


By: Deepika Pandey | Published: July 17, 2026 5:48:10 PM IST

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क्यों होता है हेयरफॉल? - Photo Gallery
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क्यों होता है हेयरफॉल?

बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ जाती है. इसका असर सीधे स्कैल्प पर पड़ता है. स्कैल्प लंबे समय तक नम रहने से फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ और खुजली जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. यही वजह है कि बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं और हेयर फॉल की समस्या पहले से ज्यादा नजर आने लगती है.

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मुलेठी क्यों मानी जाती है फायदेमंद?

आयुर्वेद में मुलेठी का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है. माना जाता है कि इसमें मौजूद प्राकृतिक गुण स्कैल्प को शांत रखने, रूखेपन को कम करने और बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद कर सकते हैं. नियमित इस्तेमाल से बालों के टूटने में कमी आ सकती है और स्कैल्प की सेहत बेहतर बनी रहती है.

दही लगाने के फायदे - Photo Gallery
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दही लगाने के फायदे

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्कैल्प की गहराई से सफाई करने में मदद करता है. यह अतिरिक्त गंदगी और डेड सेल्स को हटाने के साथ-साथ डैंड्रफ और फंगल संक्रमण की संभावना को भी कम कर सकता है. साथ ही दही बालों को प्राकृतिक नमी देकर उन्हें मुलायम और चमकदार बनाने में भी सहायक माना जाता है.

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ऐसे तैयार करें घरेलू हेयर पैक

एक साफ कांच या प्लास्टिक की कटोरी में 2 से 3 चम्मच ताजा दही लें. इसमें 1 से 2 चम्मच मुलेठी का पाउडर मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें. मिश्रण इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वह बालों से टपके नहीं और आसानी से स्कैल्प पर लग जाए.

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लगाने का सही तरीका

सबसे पहले इस पैक को बालों की जड़ों और पूरे स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं. इसके बाद बचा हुआ पेस्ट बालों की लंबाई पर भी लगा लें. लगभग 20 से 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें. समय पूरा होने पर पहले सादे पानी से बाल धो लें और फिर हल्के शैंपू से बाल साफ कर लें.

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