हेयरफॉल से परेशान लोगों के लिए काम की बात, मुलेठी के साथ ये चीज मिलाकर लगाएं, दिखेगा असर

Hair Fall Home Remedy: मानसून आते ही कई लोगों की एक ही शिकायत शुरू हो जाती है. कंघी करें या बाल धोएं, हर बार मुट्ठीभर बाल हाथ में आ जाते हैं. महंगे शैंपू, सीरम और पार्लर ट्रीटमेंट आजमाने के बाद भी जब फर्क नहीं पड़ता, तो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर करें क्या? लेकिन बालों की देखभाल करने वाले कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ आसान घरेलू चीजें भी स्कैल्प को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं. इन्हीं में से एक है मुलेठी और दही से तैयार किया गया हेयर पैक.