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मानसून में तेजी से झड़ रहे हैं बाल? जानिए कब है सामान्य और कब तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी

Hair fall in monsoon: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं बालों की सेहत के लिए कई नई चुनौतियां भी लेकर आता है. इस दौरान नमी, पसीना और बारिश का पानी बालों की जड़ों को कमजोर कर सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक कुछ हद तक बाल झड़ना सामान्य है, लेकिन अगर बाल तेजी से गिर रहे हैं या इसके साथ खुजली और स्कैल्प की अन्य समस्याएं भी हो रही हैं तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं कि मानसून में बाल झड़ने की समस्या कब सामान्य होती है और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है.


By: Ranjana Sharma | Published: July 30, 2026 5:35:57 PM IST

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मानसून में क्यों बढ़ जाती है बाल झड़ने की समस्या?

बारिश के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. इसकी वजह से सिर में ज्यादा पसीना आता है और बालों की जड़ों में नमी बनी रहती है. यही कारण है कि इस मौसम में अस्पतालों के डर्मेटोलॉजी विभाग में हेयर फॉल से परेशान मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है.

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बारिश का पानी भी बालों को पहुंचा सकता है नुकसान

बारिश में भीगने के बाद यदि लंबे समय तक बाल गीले रहते हैं तो उनकी जड़ें कमजोर होने लगती हैं. लगातार नमी रहने से स्कैल्प प्रभावित होता है और बाल टूटने व झड़ने की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए बारिश में भीगने के बाद बालों की सही देखभाल जरूरी है.

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डॉक्टर क्या कहते हैं?

दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डर्मेटोलॉजी विभाग के पूर्व विशेषज्ञ डॉ. मनीष जांगड़ा के अनुसार मानसून में हेयर फॉल के मरीज बड़ी संख्या में ओपीडी पहुंच रहे हैं. इलाज शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी होता है कि बाल मौसम की वजह से झड़ रहे हैं या किसी बीमारी के कारण.

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रोज कितने बाल झड़ना माना जाता है सामान्य?

विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना लगभग 10 से 20 बाल झड़ना सामान्य माना जाता है. लेकिन अगर कंघी करते ही बड़ी मात्रा में बाल निकलने लगें या हर बार हाथ फेरने पर बाल टूटकर आने लगें तो इसे सामान्य नहीं माना जाता और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है.

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ये संकेत दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें

अगर बाल झड़ने के साथ सिर में लगातार खुजली, जलन, रूसी या स्कैल्प पर खाली जगह बनने लगे तो यह केवल मौसम का असर नहीं भी हो सकता. ऐसी स्थिति में बिना देरी किए त्वचा रोग विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए.

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सिर्फ मौसम नहीं, ये बीमारियां भी हो सकती हैं वजह

डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में बायोटिन, आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12 की कमी होने पर भी बाल तेजी से झड़ने लगते हैं. इसके अलावा थायरॉयड, हार्मोनल असंतुलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हेयर फॉल का कारण बन सकती हैं. समय पर इलाज न मिलने पर समस्या गंभीर हो सकती है.

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समय पर इलाज क्यों है जरूरी?

अगर लंबे समय तक बाल झड़ने की समस्या को नजरअंदाज किया जाए तो सिर के कुछ हिस्सों से बाल पूरी तरह गायब भी हो सकते हैं. ऐसे मामलों में इलाज लंबा चलता है और दोबारा बाल उगाने में काफी समय लग सकता है.

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मानसून में बालों की देखभाल के आसान उपाय

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बारिश में भीगने के बाद जल्द से जल्द साफ पानी से बाल धो लें. सप्ताह में 2 से 3 बार हल्के शैंपू से बाल साफ करें. भोजन में प्रोटीन, आयरन और विटामिन से भरपूर चीजें शामिल करें और तनाव से बचें. इन आसान आदतों से मानसून में भी बालों को स्वस्थ रखा जा सकता है.

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