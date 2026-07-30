मानसून में तेजी से झड़ रहे हैं बाल? जानिए कब है सामान्य और कब तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी

Hair fall in monsoon: मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं बालों की सेहत के लिए कई नई चुनौतियां भी लेकर आता है. इस दौरान नमी, पसीना और बारिश का पानी बालों की जड़ों को कमजोर कर सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक कुछ हद तक बाल झड़ना सामान्य है, लेकिन अगर बाल तेजी से गिर रहे हैं या इसके साथ खुजली और स्कैल्प की अन्य समस्याएं भी हो रही हैं तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं कि मानसून में बाल झड़ने की समस्या कब सामान्य होती है और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है.