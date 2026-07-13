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करी पत्ता से लेकर रोजमेरी तक, बालों को लंबा-घना बनाने के लिए आजमाएं ये तेल

Hair fall control: बदलती जीवनशैली, खराब खानपान, तनाव, प्रदूषण और केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स के बढ़ते इस्तेमाल के कारण बाल झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. कई लोग महंगे शैंपू, सीरम और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता. ऐसे में प्राकृतिक चीजों से तैयार किए गए तेल बालों की जड़ों को पोषण देने और हेयर फॉल को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि बालों का झड़ना कम करने और हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन-कौन से तेल फायदेमंद हो सकते हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: July 13, 2026 2:20:14 PM IST

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बाल झड़ने की समस्या क्यों बढ़ रही है?

आजकल खराब खानपान, तनाव, प्रदूषण, पोषक तत्वों की कमी और केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स के कारण बाल झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में प्राकृतिक तेल बालों की जड़ों को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं.

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करी पत्ते का तेल देगा जड़ों को ताकत

करी पत्ते में बीटा कैरोटीन, आयरन, अमीनो एसिड और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. नारियल तेल में करी पत्ते पकाकर तैयार किया गया तेल बालों का झड़ना कम करने और जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

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प्याज का तेल कम कर सकता है हेयर फॉल

प्याज में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को पोषण देता है. नारियल तेल में प्याज पकाकर तैयार किया गया तेल बालों को टूटने से बचाने और उनकी मजबूती बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

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मेथी का तेल बनाए बाल मजबूत

मेथी के दानों में मौजूद प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व बालों की मजबूती बढ़ाने में मदद करते हैं. मेथी को नारियल या सरसों के तेल में पकाकर तैयार तेल का नियमित इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है.

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आंवला तेल बढ़ाएगा बालों की चमक

आंवला बालों के लिए पारंपरिक और असरदार उपाय माना जाता है. आंवले को नारियल तेल में पकाकर तैयार किया गया तेल बालों को पोषण देने और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है.

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रोजमेरी ऑयल से बढ़ सकती है हेयर ग्रोथ

रोजमेरी को हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोकप्रिय माना जाता है. इसे नारियल या बादाम के तेल में मिलाकर लगाने से बालों की जड़ों को पोषण मिल सकता है और हेयर फॉल कम हो सकता है.

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अरंडी का तेल देगा घने बालों का साथ

अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए उपयोगी माना जाता है. इसे नारियल या बादाम के तेल में मिलाकर लगाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

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सिर्फ तेल नहीं, सही देखभाल भी जरूरी

बालों को स्वस्थ रखने के लिए तेल लगाने के साथ संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और तनाव से दूरी भी जरूरी है. सही देखभाल के साथ इन प्राकृतिक तेलों का उपयोग बालों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

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