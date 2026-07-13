करी पत्ता से लेकर रोजमेरी तक, बालों को लंबा-घना बनाने के लिए आजमाएं ये तेल

Hair fall control: बदलती जीवनशैली, खराब खानपान, तनाव, प्रदूषण और केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स के बढ़ते इस्तेमाल के कारण बाल झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. कई लोग महंगे शैंपू, सीरम और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता. ऐसे में प्राकृतिक चीजों से तैयार किए गए तेल बालों की जड़ों को पोषण देने और हेयर फॉल को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि बालों का झड़ना कम करने और हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन-कौन से तेल फायदेमंद हो सकते हैं.