मानसून में आधे हो जाते हैं सिर के बाल? ‘जावेद हबीब’ के बताए स्पेशल ‘हेयर केयर रुटीन’ से रोकें भयंकर ‘हेयर फॉल’!

मानसून की रिमझिम बारिश हो. ठंडी हवाओं से जुल्फें लहरा रही हों. और बारिश की भीनी-भीनी बूंदें गिरने लगे तो ताजगी का अहसास होता है. लेकिन यह बारिश बालों के लिए बड़ी समस्या लेकर आती है. इस सीजन में नमी बढ़ने के कारण चिपचिपी स्कैल्प, डैंड्रफ और हेयर फॉल होने लगता है. नमी के बैक्टीरिया भी स्कैल्प पर पनपते लगते हैं और 2-3 महीने तक सिर के बाल आधे हो जाते हैं. शैंपू बदलने, होम रेमेडीज और डीआईवाई आजमाने के बावजूद बालों की समस्या जस की तस रहती है. इस समस्या को लेकर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने कन्फ्यूजवन क्लीयर किया है. उनका कहना है कि बारिश के मौसम में बालों को थोड़ा रुटीन वर्क के साथ एक्सट्रा केयर की जरूरत होती है. आप चाहें तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान चीजें फॉलो करके अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं और स्कैल्प की दूसरी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं. मानसून में हेयर फॉल रोकना है तो सबसे पहले बारिश के पानी से बचें. हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने भी बारिश में बाल झड़ने के पीछे के कारण और उपाय बताए हैं. इन्हें आजमाकर आप काफी हद तक हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं.