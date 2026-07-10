मानसून में आधे हो जाते हैं सिर के बाल? ‘जावेद हबीब’ के बताए स्पेशल ‘हेयर केयर रुटीन’ से रोकें भयंकर ‘हेयर फॉल’!
मानसून की रिमझिम बारिश हो. ठंडी हवाओं से जुल्फें लहरा रही हों. और बारिश की भीनी-भीनी बूंदें गिरने लगे तो ताजगी का अहसास होता है. लेकिन यह बारिश बालों के लिए बड़ी समस्या लेकर आती है. इस सीजन में नमी बढ़ने के कारण चिपचिपी स्कैल्प, डैंड्रफ और हेयर फॉल होने लगता है. नमी के बैक्टीरिया भी स्कैल्प पर पनपते लगते हैं और 2-3 महीने तक सिर के बाल आधे हो जाते हैं. शैंपू बदलने, होम रेमेडीज और डीआईवाई आजमाने के बावजूद बालों की समस्या जस की तस रहती है. इस समस्या को लेकर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने कन्फ्यूजवन क्लीयर किया है. उनका कहना है कि बारिश के मौसम में बालों को थोड़ा रुटीन वर्क के साथ एक्सट्रा केयर की जरूरत होती है. आप चाहें तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान चीजें फॉलो करके अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं और स्कैल्प की दूसरी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं. मानसून में हेयर फॉल रोकना है तो सबसे पहले बारिश के पानी से बचें. हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने भी बारिश में बाल झड़ने के पीछे के कारण और उपाय बताए हैं. इन्हें आजमाकर आप काफी हद तक हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं.
क्लीन एंड क्लीयर क्लैल्प
अपने स्कैल्प को ड्राई और क्लीन रखें. बालों का झड़ना रोकना है तो धूल मिट्टी और बारिश के पानी से बचें. नमी और डर्ट से स्कैल्प पर इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए कम से कम बारिश के मौसम में बार-बार हेयर वॉश करने से बचे. अपना बालों को कैप या कॉटन स्कार्फ से कवर करके बाहर निकलें.
हेयर वॉशिंग
मानसूम में नमी और पसीने से हेयर स्कैल्प ऑयली और चिपचिपी हो जाती है. लेकिन बालों को रोजाना धोने से बचें. हफ्ते में केवल 2-3 बार ही बाल धोएं. ज्यादा हेयर वॉश से स्कैल्प ड्राई हो सकती है जिससे खुजली और डैंड्रफ की समस्या जन्म ले सकती है. बालों में कंडीशनर की जगह प्री-कंडीशनिंग या हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग प्रीफर कीजिए.
हेयर ऑयलिंग
हेयर वॉश से 1 घंटे पहले बालों में नारियल, आर्गन या बादाम के तेल से ऑयलिंग और हल्की मसाज कीजिए. यह बालों को नेचुरली सॉफ्ट और हेल्दी बनाए रखता है. आप चाहें तो क्लेरिफाइंग शैंपू भी यूज कर सकते हैं. ड्राई बालों पर भी यह नुस्खा मैजिकली वर्क करता है.
हेयर कॉम्बिंग
गीले वालों में कंघी करने से बचना चाहिए. इससे बाल जड़ों से कमजोर हो जाते हैं. कंघी के बजाए चौड़े दांतों वाला कंघा यूज करना चाहिए. गीले बालों को कभी-भी रगड़कर न सुखाएं. न ही बांधें और न ही कंघा लगाएं. सबसे पहले बालों को नीचे से कॉम्ब करना चाहिए. इन दिनों में हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करने से बचना चाहिए. ये प्रोडक्ट स्कैल्प पर जम जाते हैं और जड़ों को कमजोर बनाते हैं. पूरा टाइम बालों को न बांधे. स्कैल्प का पसीना और नमी सुखाने के लिए कुछ देर खुला छोड़ें.
हेयर ट्रिमिंग
बालों को हमेशा लो-हीट सेटिंग पर ही सुखाएं. समय-समय पर बालों की ट्रिमिंग कराएं ताकि दोमुंहे बालों की समस्या न हो. बालों के लिए माइल्ड शैंपू यूज करना चाहिए. और स्कैल्प को कॉटन या हल्के टावल से ही सुखाने की सलाह दी जाती है. आप चाहें तो बालों में ऑयल के बजाए फ्रेश एलोवेरा जेल मास्क भी यूज कर सकते हैं.