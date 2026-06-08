Summer Hair Care: गर्मियों में बालों में तेल लगाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Summer Hair Care Tips: गर्मियों की शुरुआत के साथ ही बालों से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. कुछ लोगों के बाल जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं, तो कुछ लोग खुजली, डैंड्रफ और बालों के झड़ने की शिकायत करते हैं. इस दौरान मन में जो बात आती है वह क्या इस मौसम में बालों में तेल लगाना चाहिए? जहां कई लोग मानते हैं कि गर्मियों में तेल लगाने से स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, वहीं कुछ लोग इसे बालों की सेहत के लिए जरूरी मानते हैं. सच तो यह है कि गर्मियों में तेल लगाना फ़ायदेमंद हो सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से किया जाए.