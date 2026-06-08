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Summer Hair Care: गर्मियों में बालों में तेल लगाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Summer Hair Care Tips: गर्मियों की शुरुआत के साथ ही बालों से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. कुछ लोगों के बाल जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं, तो कुछ लोग खुजली, डैंड्रफ और बालों के झड़ने की शिकायत करते हैं. इस दौरान मन में जो बात आती है वह क्या इस मौसम में बालों में तेल लगाना चाहिए? जहां कई लोग मानते हैं कि गर्मियों में तेल लगाने से स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, वहीं कुछ लोग इसे बालों की सेहत के लिए जरूरी मानते हैं. सच तो यह है कि गर्मियों में तेल लगाना फ़ायदेमंद हो सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से किया जाए.


By: Shristi S | Published: June 8, 2026 7:25:15 PM IST

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क्या तेल बालों की ग्रोथ बढ़ाता है? - Photo Gallery
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क्या तेल बालों की ग्रोथ बढ़ाता है?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि तेल सीधे बालों की ग्रोथ को नहीं बढ़ाता, लेकिन यह स्कैल्प और बालों को मॉइस्चराइज़ करने में मदद करता है. गर्मियों में धूप, गर्म हवाओं और ज़्यादा पसीने के कारण बालों की बाहरी परत को नुकसान पहुंच सकता है; थोड़ा सा तेल लगाने से बालों को रूखेपन से बचाने में मदद मिल सकती है.

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तेल को ज़्यादा देर तक क्यों नहीं लगा रहने देना चाहिए?

गर्मियों में स्कैल्प से नैचुरली पसीना और तेल निकलता है. अगर ऊपर से और तेल लगाया जाए और उसे कई घंटों या रात भर लगा रहने दिया जाए, तो धूल और गंदगी आसानी से उस पर चिपक सकती है. इससे स्कैल्प पर बैक्टीरिया और फंगस पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे खुजली, डैंड्रफ और बालों के कमज़ोर होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

गर्मियों में बालों के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है? - Photo Gallery
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गर्मियों में बालों के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है?

गर्मियों के मौसम के लिए हल्के तेल बेहतर माने जाते हैं. नारियल का तेल एक लोकप्रिय विकल्प है क्योंकि इसमें मौजूद फैटी एसिड बालों की बाहरी परत को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. कुछ लोग बादाम का तेल या हल्के हर्बल तेल का भी इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, तेल का चुनाव आपके बालों और स्कैल्प की खास जरूरतों पर निर्भर करना चाहिए.

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तेल लगाने का सही समय क्या है?

एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि बाल धोने से लगभग एक-दो घंटे पहले तेल लगाना सबसे अच्छा तरीका है. इससे तेल को असरदार तरीके से काम करने का समय मिल जाता है, और बाद में शैम्पू से अतिरिक्त तेल आसानी से धोया जा सकता है. इससे बाल चिपचिपे भी नहीं लगते.

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ऑयली या ड्राई स्कैल्प वालों के लिए क्या सलाह है?

अगर आपका स्कैल्प पहले से ही बहुत ऑयली है, तो आपको बार-बार तेल लगाने से बचना चाहिए. ऐसे लोगों के लिए हफ़्ते में एक बार थोड़ा सा तेल लगाना काफ़ी हो सकता है. दूसरी ओर, जिन लोगों के बाल रूखे, बेजान या घुंघराले हैं, उन्हें ज़्यादा मॉइस्चर की जरूरत हो सकती है; इसलिए, सीमित मात्रा में तेल से नियमित मसाज उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है.

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सिर्फ़ तेल लगाना ही काफ़ी नहीं है साफ-सफ़ाई भी जरूरी

गर्मियों में सिर्फ़ तेल लगाना ही काफ़ी नहीं है. पसीना, धूल और प्रदूषण की वजह से सिर की त्वचा (स्कैल्प) जल्दी गंदी हो सकती है. इसलिए, नियमित रूप से बाल धोना और स्कैल्प को साफ रखना बहुत जरूरी है. गंदी स्कैल्प बालों की कई समस्याओं को बढ़ा सकती है. साथ ही, बाल धोते समय बहुत गर्म पानी के बजाय सामान्य या हल्का ठंडा पानी इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

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