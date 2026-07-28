हर घरेलू नुस्खा नहीं होता फायदेमंद! बालों पर इन 5 चीजों का गलत इस्तेमाल बना सकता है नुकसान की वजह

Hair care: बालों की देखभाल के लिए लोग अक्सर घरेलू और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर नेचुरल उपाय सुरक्षित नहीं होता. विशेषज्ञों के अनुसार, नींबू, बेकिंग सोडा, एप्पल साइडर विनेगर, नारियल तेल और कच्चे अंडे जैसी चीजों का गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है. जानिए किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकते हैं.