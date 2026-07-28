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हर घरेलू नुस्खा नहीं होता फायदेमंद! बालों पर इन 5 चीजों का गलत इस्तेमाल बना सकता है नुकसान की वजह

Hair care: बालों की देखभाल के लिए लोग अक्सर घरेलू और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर नेचुरल उपाय सुरक्षित नहीं होता. विशेषज्ञों के अनुसार, नींबू, बेकिंग सोडा, एप्पल साइडर विनेगर, नारियल तेल और कच्चे अंडे जैसी चीजों का गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है. जानिए किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 28, 2026 7:06:27 PM IST

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हर नेचुरल चीज बालों के लिए सुरक्षित नहीं होती

बालों की देखभाल के लिए घरेलू नुस्खे लंबे समय से अपनाए जाते रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हर प्राकृतिक चीज आपके बालों और स्कैल्प के लिए सुरक्षित नहीं होती. कुछ चीजों का गलत इस्तेमाल बालों की प्राकृतिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है और लंबे समय में बाल कमजोर होने लगते हैं.

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नींबू का सीधे इस्तेमाल पड़ सकता है भारी

नींबू को अक्सर डैंड्रफ और ऑयली स्कैल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी एसिडिक प्रकृति स्कैल्प के प्राकृतिक pH को बिगाड़ सकती है. इसे सीधे लगाने से स्कैल्प में जलन, ड्राइनेस और खुजली हो सकती है. धूप में निकलने पर फोटोटॉक्सिसिटी का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं.

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बेकिंग सोडा छीन सकता है बालों की नमी

कई लोग स्कैल्प की गंदगी साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह बहुत अधिक अल्कलाइन होता है. इससे बालों की बाहरी परत प्रभावित होती है, नमी खत्म हो जाती है और बाल रूखे, बेजान व कमजोर दिखाई देने लगते हैं. बार-बार इस्तेमाल करने से हेयर ब्रेकेज की समस्या भी बढ़ सकती है.

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एप्पल साइडर विनेगर हमेशा पानी में मिलाकर ही लगाएं

एप्पल साइडर विनेगर बालों में चमक लाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे कभी भी बिना पानी मिलाए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सीधे लगाने से स्कैल्प में जलन हो सकती है. जिन लोगों को एक्जिमा या सोरायसिस जैसी त्वचा संबंधी समस्या है, उनके लिए यह और भी ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है.

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जरूरत से ज्यादा नारियल तेल भी नुकसान पहुंचा सकता है

नारियल तेल बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल स्कैल्प पर अतिरिक्त तेल और गंदगी जमा कर सकता है. इससे स्कैल्प चिपचिपा हो जाता है और सीबोरिया जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए तेल का इस्तेमाल बालों की जरूरत के अनुसार ही करें.

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कच्चे अंडे का मास्क हर बार फायदेमंद नहीं

कच्चे अंडे का हेयर मास्क प्रोटीन ट्रीटमेंट के नाम पर काफी लोकप्रिय है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह बालों की गहराई से मरम्मत नहीं करता. इसके बजाय बालों पर प्रोटीन की परत जमा हो सकती है, जिससे बाल सख्त और रूखे महसूस होने लगते हैं. साथ ही साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया और बदबू का खतरा भी बना रहता है.

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स्कैल्प का pH बिगड़ने से बढ़ सकती हैं समस्याएं

विशेषज्ञों के अनुसार, इंसानी स्कैल्प का सामान्य pH लगभग 4.5 से 5.5 के बीच होता है. जब घरेलू नुस्खों का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो यह संतुलन बिगड़ सकता है. इसके कारण ड्राइनेस, खुजली, बाल टूटना और दोमुंहे बाल जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

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घरेलू नुस्खे अपनाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

यदि आप घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं, तो किसी भी चीज का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें और पहले पैच टेस्ट जरूर करें. किसी भी समस्या के लगातार बने रहने पर त्वचा विशेषज्ञ या हेयर एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर होता है. सही देखभाल और संतुलित हेयर केयर रूटीन ही बालों को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकता है.

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