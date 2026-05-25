करोड़ों में एक, लाखों में बाकी! Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai की कास्ट की सैलरी सुन उड़ जाएंगे होश

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Cast Fees: बॉलीवुड फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’की रिलीज का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज हुआ है. दर्शकों को ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया है. इस बीच फिल्म की स्टार कास्ट की फीस भी सामने आ गई है. आइए जानते हैं फिल्म का सबसे महंगी फीस किसने ली है.