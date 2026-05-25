करोड़ों में एक, लाखों में बाकी! Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai की कास्ट की सैलरी सुन उड़ जाएंगे होश
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Cast Fees: बॉलीवुड फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’की रिलीज का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले ही रिलीज हुआ है. दर्शकों को ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया है. इस बीच फिल्म की स्टार कास्ट की फीस भी सामने आ गई है. आइए जानते हैं फिल्म का सबसे महंगी फीस किसने ली है.
वरुण धवन
‘है जवानी तो इश्क होना है’ में वरुण धवन लीड किरदार में नजर आने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, उनकी फीस करीब 30 करोड़ बताई जा रही है. इसी के साथ वरुण सबसे महंगे एक्टर हैं. काफी समय से वरुण ने कोई हिट फिल्म नहीं दी है.
पूजा हेगड़े
फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी लीड किरदार में नजर आने वाली है. इस फिल्म में पूजा हेगड़े पहली बार वरुण धवन के साथ काम करती नजर आएंगी. फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने 4 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.
मृणाल ठाकुर
फिल्म में मृणाल ठाकुर भी वरुण धवन के साथ स्क्रिन शेयर करने वाली है. इस फिल्म के लिए मृणाल ठाकुर 5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.
मौनी रॉय
पूजा और मृणाल के साथ इस फिल्म में मौनी रॉय भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाती नजर आएगी. इस फिल्म के लिए उन्होंने 1.50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.
राकेश बेदी
रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ में जमील जमाली का किरदार निभाकर सुर्खियों में छाने वाले राकेश बेदी भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म के लिए उन्होंने 70 लाख रुपये चार्ज किए हैं.
चंकी पांडे
इस फिल्म में चंकी पांडे भी नजर आने वाले हैं. उन्होंने फिल्म के लिए 90 लाख रुपये फीस चार्ज की है.