Hacks To Clear Mist: सर्दियों में विंडस्क्रीन पर कैसे हटाएं Fog? यहां जानें 5 सबसे सरल उपाय

Hacks To Clear Mist: भारत में सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं. उत्तर भारत के कई राज्यों में बर्फबारी भी होती है. सर्दियों में घना कोहरा विज़िबिलिटी को बहुत कम कर देता है. जिसके कारण ड्राइविंग के लिए काफी खतरनाक हालात पैदा हो जाते हैं. जिसके कारण कई हादसे हो जाते हैं. कम विज़िबिलिटी के कारण गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं. ठंड में सबसे बड़ी चिंता का कारण कोहरा है. साथ ही आपकी कार विंडस्क्रीन पर अंदर से जमने वाली धुंध जानलेवा साबित हो सकती है. इसके कारण आपको धुंधला नजर आता है. हेडलाइट्स चकाचौंध पैदा करती है, जिसके कारण ड्राइव करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. धुंध को रोकने और साफ़ करने के कुछ आसान तरीके जान लें.