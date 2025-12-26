  • Home>
Hacks To Clear Mist: सर्दियों में विंडस्क्रीन पर कैसे हटाएं Fog? यहां जानें 5 सबसे सरल उपाय

Hacks To Clear Mist: भारत में सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं. उत्तर भारत के कई राज्यों में बर्फबारी भी होती है. सर्दियों में घना कोहरा विज़िबिलिटी को बहुत कम कर देता है. जिसके कारण ड्राइविंग के लिए काफी खतरनाक हालात पैदा हो जाते हैं. जिसके कारण कई हादसे हो जाते हैं. कम विज़िबिलिटी के कारण गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं. ठंड में सबसे बड़ी चिंता का कारण कोहरा है. साथ ही आपकी कार विंडस्क्रीन पर अंदर से जमने वाली धुंध जानलेवा साबित हो सकती है. इसके कारण आपको धुंधला नजर आता है. हेडलाइट्स चकाचौंध पैदा करती है, जिसके कारण ड्राइव करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. धुंध को रोकने और साफ़ करने के कुछ आसान तरीके जान लें.

 


By: Preeti Rajput | Published: December 26, 2025 2:24:51 PM IST

1/6

कोहरे के कारण ड्राइविंग में परेशानी

विंडस्क्रीन पर कोहरा सिर्फ एक परेशानी से ज़्यादा है; यह एक सुरक्षा खतरा है. इन पांच हैक्स को फॉलो करके, आप साफ विजिबिलिटी और तनाव-मुक्त सर्दियों की ड्राइव सुनिश्चित कर सकते हैं. धुंध भरी भारतीय सड़कों पर सुरक्षित रहने के लिए इन टिप्स को सावधानी से ड्राइविंग और सही लाइटिंग के साथ मिलाएं.

2/6

डिफॉगर और AC इस्तेमाल करें

ज़्यादातर आधुनिक कारों में आगे और पीछे डिफॉगर/डेमिस्टर होते हैं. डिफॉगर चालू करें और AC को फ्रेश-एयर मोड में चलाएं. AC केबिन की हवा से नमी हटाने में मदद करता है, जिससे विंडस्क्रीन तेज़ी से साफ़ होती है. रीसर्कुलेशन मोड का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि यह नमी को अंदर फंसा लेता है. हालांकि गर्म हवा भी काम कर सकती है, लेकिन यह ठंडी हवा जितनी असरदार नहीं होती, जो नमी को ज़्यादा कुशलता से हटाती है.

3/6

केबिन में सही वेंटिलेशन बनाए रखें

जब केबिन के अंदर की गर्म, नम हवा ठंडी कांच की सतह से मिलती है, तो कोहरा बनता है. तापमान और नमी को बैलेंस करने के लिए खिड़कियों को थोड़ा खोलें. यह आसान कदम आराम से समझौता किए बिना कंडेंसेशन को रोक सकता है. हालांकि, वेंटिलेशन मोड चालू करके HVAC सिस्टम का इस्तेमाल करने से खिड़कियां नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.

4/6

एंटी-फॉग सॉल्यूशन लगाएं

एंटी-फॉग स्प्रे या वाइप्स कांच पर एक पतली परत बनाते हैं जो नमी को जमने से रोकती है. ये प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और ऑनलाइन और एक्सेसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं. DIY हैक के लिए, पानी और सिरके का मिश्रण भी एक अस्थायी समाधान के रूप में काम कर सकता है.

5/6

विंडस्क्रीन को साफ रखें

धूल और गंदगी नमी को आकर्षित करते हैं, जिससे कोहरा और बढ़ जाता है. अपनी विंडस्क्रीन को रेगुलर रूप से एक अच्छे ग्लास क्लीनर से साफ करें. एक बेदाग सतह न केवल कोहरे को कम करती है बल्कि हल्की सर्दियों की बारिश के दौरान वाइपर की एफिशिएंसी में भी सुधार करती है.

6/6

केबिन की नमी को कंट्रोल करें

गीले जूते, नम मैट और यहां तक ​​कि सांस लेने से भी केबिन के अंदर नमी बढ़ जाती है. ऐसे फ्लोर मैट का इस्तेमाल करें जो जल्दी सूख जाएं और किसी भी गीली चीज़ को हटा दें. अगर मुमकिन हो, तो नमी कम करने के लिए कार के अंदर एक छोटा डीह्यूमिडिफायर या सिलिका जेल पैक रखें.

Tags:
Demister Tipsdriving tipsFoggy Windscreen
