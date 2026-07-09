शाही ताज मिला, लेकिन स्वस्थ शरीर नहीं… स्पेन का वो राजा जिसे लोग ‘शापित’ मानते थे! दो शादियां होने के बाद भी नहीं मिला संतान सुख

Spain King Charles II Story: यूरोप के इतिहास में अगर किसी राजा की जिंदगी को सबसे दुखद और त्रासद कहा जाए, तो उसमें स्पेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्हें अक्सर शापित राजा कहा जाता है. जन्म से ही गंभीर बीमारियों से जूझते रहे चार्ल्स न तो सामान्य तरीके से चल पाए, न ठीक से बोल पाए और न ही कोई उत्तराधिकारी छोड़ सके. इतिहासकारों के अनुसार, उनकी हालत का सबसे बड़ा कारण हैब्सबर्ग राजवंश में पीढ़ियों तक करीबी रिश्तेदारों के बीच हुई शादियां थीं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें चार्ल्स द्वितीय की जिंदगी से जुड़ी हैरान करने वाले तथ्य.