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शाही ताज मिला, लेकिन स्वस्थ शरीर नहीं… स्पेन का वो राजा जिसे लोग ‘शापित’ मानते थे! दो शादियां होने के बाद भी नहीं मिला संतान सुख

Spain King Charles II Story: यूरोप के इतिहास में अगर किसी राजा की जिंदगी को सबसे दुखद और त्रासद कहा जाए, तो उसमें स्पेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्हें अक्सर शापित राजा कहा जाता है. जन्म से ही गंभीर बीमारियों से जूझते रहे चार्ल्स न तो सामान्य तरीके से चल पाए, न ठीक से बोल पाए और न ही कोई उत्तराधिकारी छोड़ सके. इतिहासकारों के अनुसार, उनकी हालत का सबसे बड़ा कारण हैब्सबर्ग राजवंश में पीढ़ियों तक करीबी रिश्तेदारों के बीच हुई शादियां थीं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें चार्ल्स द्वितीय की जिंदगी से जुड़ी हैरान करने वाले तथ्य.


By: Shristi S | Published: July 9, 2026 9:05:31 PM IST

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चार्ल्स द्वितीय के माता-पिता रिश्ते में थे चाचा-भतीजी - Photo Gallery
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चार्ल्स द्वितीय के माता-पिता रिश्ते में थे चाचा-भतीजी

चार्ल्स द्वितीय का जन्म 6 नवंबर 1661 को हुआ था. उनके पिता स्पेन के राजा फिलिप चतुर्थ और मां ऑस्ट्रिया की मारियाना रिश्ते में चाचा और भतीजी थे. उस दौर में शाही परिवार अपनी सत्ता और संपत्ति बचाने के लिए परिवार के भीतर ही विवाह करते थे. इसी वजह से आनुवंशिक समस्याएं लगातार बढ़ती चली गईं.

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चार्ल्स द्वितीय केवल अपने माता-पिता की शादी का परिणाम नहीं थे. उनसे पहले कई पीढ़ियों तक हैब्सबर्ग परिवार में चचेरे, ममेरे और चाचा-भतीजी के बीच विवाह होते रहे. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी कारण उनके शरीर में गंभीर आनुवंशिक विकार विकसित हुए.

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चार साल की उम्र तक चल भी नहीं पाए थे चार्ल्स द्वितीय

चार्ल्स द्वितीय का शारीरिक विकास बेहद धीमा था. कहा जाता है कि वह करीब चार साल की उम्र तक ठीक से चल नहीं सके और आठ साल की उम्र तक अच्छे से बोल भी नहीं पाए. उनका स्वास्थ्य बचपन से ही बेहद कमजोर रहा.

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चार्ल्स द्वितीय का जबड़ा असामान्य रूप से बाहर निकला हुआ था, जिसे आज हैब्सबर्ग जॉ कहा जाता है. इस वजह से उन्हें खाना चबाने, बोलने और मुंह बंद करने में भी कठिनाई होती थी. यह शारीरिक विशेषता हैब्सबर्ग परिवार की कई पीढ़ियों में दिखाई देती थी.

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चार्ल्स द्वितीय ने दो विवाह किए, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई. माना जाता है कि उनकी कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह उत्तराधिकारी पैदा नहीं कर सके. यह आगे चलकर स्पेन के उत्तराधिकार संकट का सबसे बड़ा कारण बना.

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उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं था. चार्ल्स की लगातार बिगड़ती सेहत को देखकर कई लोग मानने लगे कि उन पर किसी ने काला-जादू कर दिया है. इसी वजह से उन्हें शापित राजा कहा जाने लगा. हालांकि आधुनिक इतिहासकार उनकी हालत का कारण आनुवंशिक बीमारियों को मानते हैं.

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साल 1700 में मात्र 39 साल की आयु में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो गई. उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, इसलिए स्पेन के सिंहासन को लेकर यूरोप की बड़ी ताकतों में संघर्ष छिड़ गया. यही विवाद आगे चलकर स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध का कारण बना.

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