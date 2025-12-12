12 साल की उम्र में निकाह, फिर दुष्कर्म! ‘देश के पहले डॉन’ हाजी मस्तान की बेटी का सनसनीखेज आरोप, Video में बताई एक-एक बात

एक वक्त था जब हाजी मस्तान मिर्ज़ा के नाम से पूरा मुंबई कांपता था. उन्हें देश का पहला डॉन कहा जाता था, जिसकी हुकूमत अंडरवर्ल्ड पर चलती थी. लेकिन आज, उसी ताकतवर शख्सियत की बेटी हसीन मस्तान मिर्ज़ा इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है. सोशल मीडिया पर हसीन मस्तान का दर्द छलका है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मदद की गुहार लगाती इस बेटी ने अपनी ज़िंदगी और संपत्ति के छिन जाने की कहानी सुनाई है.