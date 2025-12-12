12 साल की उम्र में निकाह, फिर दुष्कर्म! ‘देश के पहले डॉन’ हाजी मस्तान की बेटी का सनसनीखेज आरोप, Video में बताई एक-एक बात
एक वक्त था जब हाजी मस्तान मिर्ज़ा के नाम से पूरा मुंबई कांपता था. उन्हें देश का पहला डॉन कहा जाता था, जिसकी हुकूमत अंडरवर्ल्ड पर चलती थी. लेकिन आज, उसी ताकतवर शख्सियत की बेटी हसीन मस्तान मिर्ज़ा इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है. सोशल मीडिया पर हसीन मस्तान का दर्द छलका है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मदद की गुहार लगाती इस बेटी ने अपनी ज़िंदगी और संपत्ति के छिन जाने की कहानी सुनाई है.
हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्ज़ा
हाजी मस्तान मिर्ज़ा (जिन्हें देश का पहला डॉन कहा जाता है) की बेटी हसीन मस्तान मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई है.
रेप और संपत्ति हड़पने का आरोप
हसीन ने एक शख्स पर (जिसने आठ बार शादी की है) कई बार बलात्कार करने और उनकी सारी संपत्ति (जुहू में बंगला और वीरा देसाई में फ्लैट) पर कब्ज़ा करके उससे किराया वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है.
कोर्ट में अपराधी की गैर-हाज़िरी
हसीन ने दावा किया है कि जिस शख्स पर उन्होंने केस किया है, वह अदालत में पेश नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और वह जल्द से जल्द अपराधी को सजा दिलाना चाहती हैं.
जन्म और परिवार पर स्पष्टीकरण
लोगों के सवालों पर हसीन ने स्पष्ट किया कि जब उनका जन्म हुआ, तब उनके पिता (हाजी मस्तान) 58 साल के और मां 29 साल की थीं, और उन्होंने अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ते रहने की बात कही.
जबरन निकाह और अत्याचार
हसीन ने बताया कि 1994 में पिता के निधन के बाद, 12 साल की उम्र में उनकी मां ने उनका जबरन निकाह नासिर हुसैन नामक शख्स से करा दिया था, जिसने कथित तौर पर उनका रेप किया और उन्हें पीटा.
12 साल की उम्र में निकाह
12 साल की उम्र में निकाह होने, तीन बच्चे होने, और पूर्व पति द्वारा उनकी बेटी से निकाह की कोशिश का विरोध करने पर उन्हें निकाल दिए जाने की बात हसीन ने बताई, जिससे 26 साल की उम्र में उनका सब कुछ छिन गया..
मधुबाला जैसी दिखने वाली मां
हसीन मस्तान मिर्ज़ा की मां सोना मस्तान मिर्ज़ा (असली नाम शाहजहां बेगम) थीं, जो अभिनेत्री थीं और मधुबाला जैसी दिखती थीं. हाजी मस्तान ने कथित तौर पर मधुबाला से शादी न कर पाने के कारण उनसे निकाह किया था.