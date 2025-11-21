  • Home>
  • गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर किन राज्यों में रहेगी स्कूल की छुट्टी, जानें यहां

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर किन राज्यों में रहेगी स्कूल की छुट्टी, जानें यहां

Guru Teg Bahadur: सिख धर्म में से नौवें गुरु तेग बहादुर की मृत्यु 24 नवंबर 1675 में हुई थी. औरंगजेब ने उन्हें जान के बदले अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए लेकिन उन्होंने हंसते-हंसते जान देना चुना था. गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर इस साल 24 नवंबर की जगह 25 नवंबर को कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी रखी जाएगी.   


By: Shivi Bajpai | Last Updated: November 21, 2025 11:09:14 AM IST

guru teg bahadur - Photo Gallery
1/6

गुरु तेग बहादुर

सिख धर्म के 10 गुरुओं में से नौवें, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु आज ही के दिन यानी 24 नवंबर को साल 1675 में हुई थी। मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें जान के बदले अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए लेकिन उन्होंने हंसते-हंसते जान देना चुना था.

guru teg bahadur shaheed - Photo Gallery
2/6

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

औरंगजेब को यह कतई मंजूर नहीं था कि कोई उसके हुक्म की नाफरमानी करे। उसने 24 नवंबर 1675 में दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर सिर कलम करवा दिया था.

guru teg bahadur ji - Photo Gallery
3/6

गुरु तेग बहादुर हुए थे शहीद

इसलिए इस दिन को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनकी शहादत को याद किया जाता है.

school - Photo Gallery
4/6

योगी सरकार

योगी सरकार ने अब 24 नवंबर की जगह 25 नवंबर मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया है. इस दिन पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यलाय और अन्य सरकारी संस्थान बंद रहेंगे.

school holiday tip - Photo Gallery
5/6

कहां रहेगी छुट्टी

इस संबंध में प्रमुख सचिव मनीष चौहान की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है. वहीं अन्य राज्यों में 24 नवंबर को ही अवकाश रहेगा.

school holiday - Photo Gallery
6/6

किन राज्यों में रहेगी छुट्टी

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर किन राज्यों में रहेगी स्कूल की छुट्टी, जानें यहां - Photo Gallery

