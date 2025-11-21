गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर किन राज्यों में रहेगी स्कूल की छुट्टी, जानें यहां

Guru Teg Bahadur: सिख धर्म में से नौवें गुरु तेग बहादुर की मृत्यु 24 नवंबर 1675 में हुई थी. औरंगजेब ने उन्हें जान के बदले अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए लेकिन उन्होंने हंसते-हंसते जान देना चुना था. गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर इस साल 24 नवंबर की जगह 25 नवंबर को कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी रखी जाएगी.