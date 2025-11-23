Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas: गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पर जानें गुरुद्वारा शीश गंज साहिब के इतिहास के बारे में

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas: गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के नौंवे गुरु थे. जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध करने पर मुगल शासक औरंगजेब ने उनका गला कटवा दिया था. औरंगजैब कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन कर रहा था जिस पर गुरु साहब ने कहा कि शीश कटवा सकते हैं लेकिन केश नहीं.