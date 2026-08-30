कभी शादियों में गाते थे गाना, पहला ही एल्बम हुआ फ्लॉप, फिर मिला मशहूर रैपर का साथ और बन गये सुपरस्टार, जानिए कौन है वो

गुरु रंधावा के अफेयर्स

एक्ट्रेस शहनाज गिल और गुरु रंधावा के अफेयर की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. दोनों के रोमांटिक म्यूजिक वीडियो ‘MoonRise’ में उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई थी. इसके बाद गुरु रंधावा शहनाज की फिल्म ‘Thank You for Coming’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे, जहां दोनों ने रेड कार्पेट पर साथ पोज भी दिया. इन तस्वीरों के बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. हालांकि, गुरु रंधावा ने इन अफेयर की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया था कि दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है.