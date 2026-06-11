Guru Randhawa GF List: गुरु रंधावा के दिल पर किसने किया राज? इन बॉलीवुड और टीवी डीवाज के साथ जुड़ा नाम

Guru Randhawa GF List: पंजाबी सिंगर और लोगों के दिलों में बसने वाले गुरु रंधावा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. हाल ही में गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. वहीँ इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है. जिसके चलते हर तरफ गुरु की ही चर्चा है. वहीं पंजाबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और रैपर गुरु रंधावा अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं. अपने टैलेंट से उन्होंने न सिर्फ़ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया. उनके फैंस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु रंधावा अपनी पर्सनल लाइफ़ को छिपाकर रखना पसंद करते हैं, फिर भी उनका नाम कई खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ जुड़े. चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन हैं वो एक्ट्रेस?