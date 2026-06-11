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Guru Randhawa GF List: गुरु रंधावा के दिल पर किसने किया राज? इन बॉलीवुड और टीवी डीवाज के साथ जुड़ा नाम

Guru Randhawa GF List: पंजाबी सिंगर और लोगों के दिलों में बसने वाले गुरु रंधावा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. हाल ही में गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. वहीँ इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है. जिसके चलते हर तरफ गुरु की ही चर्चा है. वहीं पंजाबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और रैपर गुरु रंधावा अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं. अपने टैलेंट से उन्होंने न सिर्फ़ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया. उनके फैंस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु रंधावा अपनी पर्सनल लाइफ़ को छिपाकर रखना पसंद करते हैं, फिर भी उनका नाम कई खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ जुड़े. चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन हैं वो एक्ट्रेस?


By: Heena Khan | Published: June 11, 2026 11:43:18 AM IST

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शहनाज़ गिल और गुरु रंधावा

एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज़ गिलजिन्हें अक्सर 'पंजाब की कैटरीना कैफ़' कहा जाता है उन महिलाओं में शामिल हैं जिनके साथ गुरु रंधावा का नाम जोड़ा गया है.

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शहनाज़ के साथ गुरु की केमिस्ट्री

दोनों ने एक म्यूज़िक एल्बम पर साथ काम किया है, और उनकी केमिस्ट्री और दोस्ती को देखकर फ़ैन्स ने अंदाज़ा लगाया कि वे रोमांटिक रिश्ते में हैं. हालांकि, किसी ने भी कभी इसकी पुष्टि नहीं की, बल्कि यही कहा कि वे सिर्फ़ अच्छे दोस्त हैं.

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नोरा और रंधावा

जानकारी के मुताबिक गुरु रंधावा ने डांसर और एक्ट्रेस नोरा फ़तेही को डेट किया है. दोनों आर्टिस्ट, जो "नाच मेरी रानी" गाने में साथ नज़र आए थे, उनके बीच रोमांटिक रिश्ते की चर्चा हुई और दर्शकों ने उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया.

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नारे के साथ कैसा था रंधावा का रिश्ता

लेकिन आपको बता दें कि, गुरु या नोरा में से किसी ने भी इन रिश्तों की अफ़वाहों की पुष्टि नहीं की है.

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उर्वशी रौतेला

लिस्ट में अगला नाम उर्वशी रौतेला का है. जी हाँ, गुरु रंधावा और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के बीच रिश्ते की चर्चा रही है.

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उर्वशी को कर चुके डेट?

उनके डेटिंग की अफ़वाहें एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सामने आईं; हालांकि, बाद में पता चला कि वह फ़ोटो एक म्यूज़िक एल्बम के कोलेबोरेशन से जुड़ी थी.

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