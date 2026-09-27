सिर पर सेहरा, चेहरे पर… 42 की उम्र में दो बेटियों का पिता बना दूल्हा? 20 साल छोटी हसीना संग शादी ने मचाई हलचल!

ईशा मालवीय के बॉलीवुड डेब्यू की हो रही तैयारी

टीवी की दुनिया में पहचान बनाने के बाद ईशा मालवीय अब बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं. 'तुम मेरे हो' फिल्म रोमांस, इमोशन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म बताई जा रही है. फिल्म का निर्देशन आशीष पांडा कर रहे हैं और यह देबीना बनर्जी के प्रोडक्शन बैनर देबगुरु फिल्म्स की पहली फिल्म है.