सिर पर सेहरा, चेहरे पर… 42 की उम्र में दो बेटियों का पिता बना दूल्हा? 20 साल छोटी हसीना संग शादी ने मचाई हलचल!
Gurmeet- Isha Wedding Look: सिर पर सेहरा, चेहरे पर मुस्कान और साथ में 20 साल छोटी हसीना… गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय को दूल्हा-दुल्हन के जोड़े में देखकर फैन्स भी कन्फ्यूज हो गए. सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही सवाल उठने लगा कि क्या दोनों ने शादी कर ली है?
दूल्हा-दुल्हन के लिबास में दिखे गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय
गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय मंडप में दूल्हा-दुल्हन के लिबास में नजर आ रहे हैं. दोनों का यह अंदाज इतना रियल लग रहा है कि पहली नजर में किसी को भी लग सकता है कि ये शादी का कोई असली फंक्शन है.
वायरल वीडियो में दिखी गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय की खास झलक
वीडियो में गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय मंडप के नीचे बैठे नजर आते हैं. दोनों एक वायरल वीडियो के अंदाज में मिमिक करते दिख रहे हैं. उनके वेडिंग लुक ने फैन्स का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया.
क्या सच में हो गई गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय की शादी?
गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय को साथ देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के मन में यही सवाल आया कि आखिर माजरा क्या है. हालांकि, शादी की इन तस्वीरों का हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. यह सब उनकी आने वाली फिल्म का हिस्सा है.
फिल्म में पहली बार साथ दिखेंगे गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय
गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय पहली बार किसी फिल्म में साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. तुम मेरे हो ईशा मालवीय की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है, जिसमें दोनों की जोड़ी रोमांटिक अंदाज में दिखाई देगी.
ईशा मालवीय के बॉलीवुड डेब्यू की हो रही तैयारी
टीवी की दुनिया में पहचान बनाने के बाद ईशा मालवीय अब बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं. 'तुम मेरे हो' फिल्म रोमांस, इमोशन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म बताई जा रही है. फिल्म का निर्देशन आशीष पांडा कर रहे हैं और यह देबीना बनर्जी के प्रोडक्शन बैनर देबगुरु फिल्म्स की पहली फिल्म है.
'तुम मेरे हो' 23 अक्तूबर को होगी रिलीज
गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय की फिल्म 'तुम मेरे हो' 23 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अब देखना काफी दिलचस्प होगा की दर्शकों को इन दोनों की जोड़ी कितनी पसंद आती है.