Gupt Navratri 2026 Day 3: गुप्त नवरात्रि पर पंचक का साया, आज तीसरा नवरात्रि, जानें पंचक में कैसे करें पूजा-अर्चना

Panchak 2026

हिंदू धर्म में पंचक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. पंचक के दौरान शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है. पंचक नक्षत्रों के मेल से बनने वाला विशेष योग है. पंचक 5 दिन के लिए होते हैं. जब चन्द्रमा, कुंभ और मीन राशि पर रहता है, तब उस समय को पंचक कहते हैं.