Gupt Navratri 2026 Day 3: गुप्त नवरात्रि पर पंचक का साया, आज तीसरा नवरात्रि, जानें पंचक में कैसे करें पूजा-अर्चना
Gupt Navratri 2026 Day 3: आज माघ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है. आज से पंचक की भी शुरुआत हो रही है. इस दिन पंचक के दौरान क्या नवरात्रि की पूजा-अर्चना पर असर पड़ सकता है, जानें.
Panchak 2026
21 जनवरी 2026, बुधवार से पंचक की शुरुआत हो चुकी है. पंचक आज 21 जनवरी, 2026, बुधवार को रात 1 बजकर 35 मिनट पर लग चुके हैं. वहीं पंचक का अंत 25 जनवरी, 2026, रविवार को दोपहर को 1 बजकर 35 मिनट पर होगा.
Panchak 2026
हिंदू धर्म में पंचक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. पंचक के दौरान शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है. पंचक नक्षत्रों के मेल से बनने वाला विशेष योग है. पंचक 5 दिन के लिए होते हैं. जब चन्द्रमा, कुंभ और मीन राशि पर रहता है, तब उस समय को पंचक कहते हैं.
Gupt Navratri 2026
साथ ही इस दौरान गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं. आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है. इस बार गुप्त नवरात्रि पर पंचक का साया रहेगा. पंचक के दौरान पूजा-पाठ, नामकरण संस्कार और नियमित व्यापारिक कार्य कर सकते हैं. बस किसी नए कार्य की शुरुआत न करें.
Gupt Navratri 2026
आज तीसरा गुप्त नवरात्रि है. गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा-अर्चना की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना से वैवाहिक जीवन में मधुरता, प्रेम में सफलता, सौंदर्य और आकर्षण की वृद्धि होती है.
Gupt Navratri 2026
माघ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आज 21 जनवरी, बुधवार को है. पंचांग के अनुसार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि चल रही है. गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा-अर्चना की जाती है. उन्हें दस महाविद्याओं में से एक माना जाता है .
Gupt Navratri 2026
पंचक के दौरान आप आसानी से पूजा-पाठ कर सकते हैं. ऐसा करने से गुप्त नवरात्रि की पूजा पर कोई असर नहीं पड़ता है.