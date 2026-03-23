Alert! रोज कर रहे ये गलती तो हो जाएं सावधान, सूज जाएंगे मसुड़े, दर्द से रातें कटना होगा मुश्किल

डेंटल चेकअप को नजरअंदाज करना

अक्सर लोग दांतों में हल्की तकलीफ को नजरअंदाज कर देते हैं और डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब दर्द असहनीय हो जाता है. लेकिन रेगुलर डेंटल चेकअप से समस्याओं का शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाता है. इससे न सिर्फ इलाज आसान होता है, बल्कि खर्च और परेशानी भी कम होती है. हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना एक अच्छी आदत है.