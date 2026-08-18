कभी गैराज में किया काम, तंगहाली में बीता बचपन, आज साहित्य और फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम, जीते हैं 3 नेशनल अवॉर्ड

लिखे कई गीत

गुलजार का पहला गीत 'मोरा गोरा अंग लै ले' बिमल राय की फिल्म बंदिनी से था. इसके अलावा उन्होंने फिल्म 'सदमा' से 'ऐ जिंदगी गले लगा ले', 'आंधी' से 'तेरे बिना जिंदगी से', 'गोलमाल' से 'आने वाला पल जाने वाला है', 'खामोशी' से 'हमने देखी हैं आंखों से', 'मासूम' से 'तुझसे नाराज नहीं जिंदगी', 'परिचय' से 'मुसाफिर हूं यारों', 'थोड़ी सी बेवफाई' से 'हजार राहें मुड़ के देखी' जैसे आदि गाने लिखें. गुलजार ने बतौर निर्देशक भी काम किया है.