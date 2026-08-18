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कभी गैराज में किया काम, तंगहाली में बीता बचपन, आज साहित्य और फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम, जीते हैं 3 नेशनल अवॉर्ड

Gulzar Birthday: गुलजार एक ऐसा नाम है, जिनकी कविता-शायरी अक्सर लोगों के दिलों को छू जाती हैं. आज 18 अगस्त को ये शख्स अपनी 92वां जन्मदिन मना रहा है. गुलजार फिल्मों की दुनिया का भी जाना-पहचाना नाम हैं.  जानिए कैसे कभी गैराज में काम करने से लेकर गुलजार ने सबके दिलों में घर बनाई. चलिए जानते हैं इस महान शख्सियत के बारे में.


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 18, 2026 12:33:28 PM IST

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क्या है गुलजार का पूरा नाम?

गुलजार का जन्म भारत के झेलम जिला पंजाब के दीना गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है. उनकी जन्मतिथि 18 अगस्त 1936 है. आपको बता दें कि गुलजार का पूरा नाम सम्पूर्ण सिंह कालरा है. वह हिन्दी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं. इसके अतिरिक्त वे एक कवि, पटकथा लेखक, फ़िल्म निर्देशक नाटककार तथा प्रसिद्ध शायर हैं.

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गैराज में किया काम

गुलजार का परिवार एक किराए के मकान में रहता था. विभाजन के बाद उनपर गहरा प्रभाव पड़ा और वह लिखने के लिए प्ररित हुए. पढ़ाई करने के बाद गुलजार को उनके पिता ने अपना करियर बनाने के लिए बॉम्बे भेज दिया. उन्होंने शहर में छोटे-मोटे काम किए, जिसमें एक गैराज में मैकेनिक के रूप में काम किया, जहां उन्हें कारों की पेंटिंग की निगरानी करना शामिल था. वहां वो गोडाउन में सोने थे.

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अकेलेपन में कलम को बनाया सहारा

दिल्ली और बॉम्बे में अपने संघर्ष और अकेलेपन के दिनों में, किताबों के लिए गुलजार का प्यार उन्हें आगे बढ़ाता रहा. गुलजार की मुलाकात गीतकार शैलेंद्र के जरिए फिल्ममेकर बिमल रॉय से हुई. उस वक्त बिमल रॉय फिल्म 'बंदिनी' पर काम कर रहे थे. उन्होंने गुलजार की लेखन प्रतिभा को पहचाना और उन्हें गैराज की नौकरी छोड़कर लेखन पर ध्यान देने की सलाह दी.

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लिखे कई गीत

गुलजार का पहला गीत 'मोरा गोरा अंग लै ले' बिमल राय की फिल्म बंदिनी से था. इसके अलावा उन्होंने फिल्म 'सदमा' से 'ऐ जिंदगी गले लगा ले', 'आंधी' से 'तेरे बिना जिंदगी से', 'गोलमाल' से 'आने वाला पल जाने वाला है', 'खामोशी' से 'हमने देखी हैं आंखों से', 'मासूम' से 'तुझसे नाराज नहीं जिंदगी', 'परिचय' से 'मुसाफिर हूं यारों', 'थोड़ी सी बेवफाई' से 'हजार राहें मुड़ के देखी' जैसे आदि गाने लिखें. गुलजार ने बतौर निर्देशक भी काम किया है.

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जीते 3 नेशनल अवॉर्ड

गुलजार ने अपनी शानदार रचनात्मक यात्रा में कई बड़े सम्मान हासिल किए. उन्हें 'कोशिश', 'मौसम' और 'इजाजत' के लिए 3 नेशनल अवॉर्ड मिले. इसके अलावा उन्हें 47 फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है. साल 2004 में पद्म भूषण और 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया.

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