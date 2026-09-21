कभी कबीरा, तो कभी टायसन के रोल में गुलशन ग्रोवर ने मचाया गदर; अभिनेता की 5 फिल्में, जिसने दर्शकों को किया आकर्षित

गैंगस्टर

इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर ने खान नाम का किरदार निभाया, जो अंडरवर्ल्ड या अपराध जगत से जुड़ा एक शख्स है. अनुराग बसु द्वारा निर्देशित यह फिल्म दक्षिण कोरिया के सियोल में रहने वाली शराब की आदी सिमरन (कंगना रनौत) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने कुख्यात गैंगस्टर पूर्व प्रेमी दया (शाइनी आहूजा) और आकाश (इमरान हाशमी) के बीच एक उलझे हुए प्रेम त्रिकोण में फंसी हुई है.