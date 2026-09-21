कभी कबीरा, तो कभी टायसन के रोल में गुलशन ग्रोवर ने मचाया गदर; अभिनेता की 5 फिल्में, जिसने दर्शकों को किया आकर्षित
Gulshan Grover Movies: बॉलीवुड की दुनिया के दिग्गज अभिनेता गुलशन ग्रोवर का आज 21 सितंबर को 71वां जन्मदिन है. एक्टर ने कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाकर लोगों को डराने का काम किया है. इसके अलावा उन्होंने कुछ अच्छे रोल्स भी किए हैं. आज हम आपको उनके कुछ शानदार किरदारों के बारे में बताएंगे.
हेरा फेरी
प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म 'हेरा फेरी' में गुलशन ग्रोवर ने कबीरा नामक एक खतरनाक गैंगस्टर का किरदार निभाया था. वह देवी प्रसाद नामक एक धनी व्यापारी की पोती रिंकू का अपहरण कर लेता है. इस रोल ने दर्शकों को डराने का काम किया था.
गैंगस्टर
इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर ने खान नाम का किरदार निभाया, जो अंडरवर्ल्ड या अपराध जगत से जुड़ा एक शख्स है. अनुराग बसु द्वारा निर्देशित यह फिल्म दक्षिण कोरिया के सियोल में रहने वाली शराब की आदी सिमरन (कंगना रनौत) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने कुख्यात गैंगस्टर पूर्व प्रेमी दया (शाइनी आहूजा) और आकाश (इमरान हाशमी) के बीच एक उलझे हुए प्रेम त्रिकोण में फंसी हुई है.
आई एम कलाम
आई एम कलाम फिल्म में गुलशन ग्रोवर ने भाटी का किरदार निभाया, जो राजस्थान में सड़क किनारे चाय की दुकान चलाने वाला एक दयालु व्यक्ति है. वह छोटू नाम के एक गरीब युवक को अपने ढाबे पर काम पर रखता है, और उसकी तेज बुद्धि और बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को देखकर भाटी अंततः छोटू के बड़े सपनों को साकार करने में उसका समर्थन करता है.
राम लखन
एक्शन ड्रामा फिल्म 'राम लखन' में गुलशन ग्रोवर ने केसरिया विलायती उर्फ बैडमैन नाम के एक कुख्यात स्थानीय अपराधी की भूमिका में खूब वाहवाही बटोरी. अनिल कपूर द्वारा अभिनीत लखन ने अकेले ही उसे पकड़ लिया था. फिल्म में जैकी श्रॉफ ने इंस्पेक्टर राम की भूमिका निभाई है, जो लखन के बड़े भाई हैं.
मोहरा
1994 की एक्शन-थ्रिलर फिल्म में, गुलशन ग्रोवर ने टायसन की भूमिका निभाई है, जो शहर के अवैध व्यापार पर हावी रहने वाले प्रमुख अपराध सरगनाओं में से एक है.