Gulkand Benefits: गर्मी में शरीर को अंदर से ठंडा रखेगा गुलकंद, जानिए इसके  जबरदस्त फायदे

Gulkand Benefits: तेज गर्मी, चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते तापमान के बीच शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. ऐसे मौसम में थकान, डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और पाचन से जुड़ी समस्याएं आम हो जाती हैं. लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसा देसी सुपरफूड बताया गया है, जो न सिर्फ शरीर को प्राकृतिक ठंडक देता है बल्कि पेट, त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. हम बात कर रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियों से बने गुलकंद की, जिसे गर्मियों का नेचुरल कूलेंट कहा जाता है.