Gulkand Benefits: गर्मी में शरीर को अंदर से ठंडा रखेगा गुलकंद, जानिए इसके जबरदस्त फायदे
क्या है गुलकंद?
गुलकंद गुलाब की पंखुड़ियों और डागा मिश्री से तैयार किया जाने वाला पारंपरिक आयुर्वेदिक जैम है. इसे कई दिनों तक धूप में पकाया जाता है, जिससे इसके औषधीय और ठंडक देने वाले गुण बढ़ जाते हैं.
गर्मियों में क्यों फायदेमंद?
गुलकंद शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है. तेज गर्मी, लू और सनबर्न जैसी समस्याओं से बचाने के लिए इसे नेचुरल बॉडी कूलेंट माना जाता है.
एसिडिटी और अपच से राहत
गर्मियों में पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. गुलकंद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पेट के एसिड को संतुलित करते हैं और एसिडिटी, गैस और पेट फूलने की परेशानी कम करते हैं.
थकान और कमजोरी करेगा दूर
अत्यधिक पसीना आने से शरीर में कमजोरी महसूस होती है. गुलकंद में मौजूद प्राकृतिक शुगर तुरंत एनर्जी देने का काम करती है और शरीर को तरोताजा रखती है.
स्किन को देगा नेचुरल ग्लो
गर्मी में त्वचा बेजान और रूखी हो सकती है. गुलकंद शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिससे त्वचा अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है.
पाचन तंत्र को रखेगा हेल्दी
गुलकंद एक नेचुरल प्रोबायोटिक माना जाता है. यह कब्ज से राहत दिलाने और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है.
तनाव कम करने में भी मददगार
गर्मी और थकान का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. गुलकंद के शांत करने वाले गुण तनाव कम करने, मूड बेहतर बनाने और अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं.
ऐसे करें गुलकंद का सेवन
गुलकंद को खाली पेट खाया जा सकता है. इसके अलावा ठंडे दूध, स्मूदी, दही, आइसक्रीम या रोटी के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है.