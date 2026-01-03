Gul Panag Birthday: सिर्फ एक्टर ही नहीं, 20 साल में बनी Miss India, फिर पायलट, बाइकर और वकील; इस हसीना के ‘मल्टी-टैलेंटे’ देख चकरा जाएगा सिर!

बॉलीवुड की ‘ब्यूटी विद ब्रेन’ कही जाने वाली गुल पनाग आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं. उनकी यात्रा महज़ 20 साल की उम्र में ‘मिस इंडिया’ का ताज पहनने के साथ शुरू हुई थी लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा. वह एक मंझी हुई अभिनेत्री होने के साथ-साथ एक सर्टिफाइड पायलट, पेशेवर बाइकर और फिटनेस आइकन भी हैं. आइए, उनके इस प्रेरणादायक सफर के दिलचस्प पहलुओं पर नज़र डालते हैं.