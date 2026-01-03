  • Home>
  Gul Panag Birthday: सिर्फ एक्टर ही नहीं, 20 साल में बनी Miss India, फिर पायलट, बाइकर और वकील; इस हसीना के 'मल्टी-टैलेंटे' देख चकरा जाएगा सिर!

Gul Panag Birthday: सिर्फ एक्टर ही नहीं, 20 साल में बनी Miss India, फिर पायलट, बाइकर और वकील; इस हसीना के ‘मल्टी-टैलेंटे’ देख चकरा जाएगा सिर!

बॉलीवुड की ‘ब्यूटी विद ब्रेन’ कही जाने वाली गुल पनाग आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं. उनकी यात्रा महज़ 20 साल की उम्र में ‘मिस इंडिया’ का ताज पहनने के साथ शुरू हुई थी लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा. वह एक मंझी हुई अभिनेत्री होने के साथ-साथ एक सर्टिफाइड पायलट, पेशेवर बाइकर और फिटनेस आइकन भी हैं. आइए, उनके इस प्रेरणादायक सफर के दिलचस्प पहलुओं पर नज़र डालते हैं.


By: Shivani Singh | Last Updated: January 3, 2026 8:33:27 PM IST

Gul Panag Birthday: सिर्फ एक्टर ही नहीं, 20 साल में बनी Miss India, फिर पायलट, बाइकर और वकील; इस हसीना के 'मल्टी-टैलेंटे' देख चकरा जाएगा सिर!
1/7

बहुमुखी व्यक्तित्व (Multi-talented Personality)

गुल पनाग सिर्फ अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी जानी जाती हैं. 3 जनवरी को अपना 47वां जन्मदिन मना रहीं गुल, एयर फ़ोर्स एकेडमी से ट्रेनिंग ले चुकी हैं और फिटनेस व योग में गहरी रुचि रखती हैं. उन्हें बॉलीवुड में सही मायनों में 'ब्यूटी विद ब्रेन' कहा जाता है.

2/7

फिल्मी करियर की शुरुआत

उनके अभिनय सफर का आगाज़ साल 2003 में फिल्म 'धूप' से हुआ. अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीद केएन अनुज नैयर की विधवा का चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया, जिसे दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा.

3/7

यादगार फिल्में और पहचान

गुल ने अपनी एक्टिंग का लोहा साल 2006 में आई फिल्म 'डोर' से मनवाया. इसमें एक राजस्थानी महिला के किरदार के लिए उन्हें क्रिटिक्स अवॉर्ड मिला. इसके अलावा उन्होंने 'मनोरमा सिक्स फीट अंडर', 'हैलो', और 'टर्निंग 30' जैसी फिल्मों में भी शानदार काम किया.

4/7

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सफलता

गुल ने बड़े पर्दे के साथ-साथ ओटीटी की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी है. उन्होंने 'द फैमिली मैन', 'रंगबाज़ 2', और 'पाताल लोक' जैसी मशहूर वेब सीरीज़ में काम किया है. 'पाताल लोक' में उनके सपोर्टिंग रोल की काफी प्रशंसा हुई थी.

5/7

रोल के लिए लॉ की पढ़ाई

गुल पनाग अपने किरदारों में जान फूंकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं. वेब सीरीज़ 'गुड बैड गर्ल' में वकील का किरदार निभाने के लिए उन्होंने असलियत में लॉ (कानून) की पढ़ाई की. उनका मानना है कि कानून की बुनियादी जानकारी हर नागरिक के लिए ज़रूरी है.

6/7

एडवेंचर और शौक

एक्टिंग के अलावा गुल एक सर्टिफाइड पायलट, मैराथन रनर और बाइकर हैं. उन्हें अक्सर अपनी हैवी बाइक्स पर राइड करते और एडवेंचर ट्रिप्स पर जाते देखा जाता है. उनकी फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल आज की पीढ़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.

7/7

व्यक्तिगत जीवन

गुल ने साल 2011 में अपने दोस्त और पायलट ऋषि अटारी से शादी की. साल 2018 में उनके बेटे निहाल का जन्म हुआ. वह एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपने प्रोफेशनल काम और पर्सनल लाइफ के बीच बेहतरीन तालमेल बनाकर चलती हैं.

