  • Home>
  • Gallery»
  • एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात

एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात

Gul Panag: गुल पनाग! इस नाम से हर कोई वाकिफ होगा, लेकिन इस नाम के पीछे एक ऐसी महिला है जिसमे टैलेंट कूट-कूट कर भरा है. गुल पनाग ने 1999 में मिस इंडिया का खिताब जीता था. उनका नज़रिया हमेशा साफ और हटके रहा है. उन्होंने बॉलीवुड में कम फिल्में कीं, लेकिन हमेशा दमदार रोल चुने. एक इंटरव्यू में गुल ने कहा कि मिस इंडिया का ताज उनके करियर में एक रुकावट बन गया. उनका मानना ​​है कि फिल्ममेकर ब्यूटी क्वीन्स को सीरियस और अच्छे रोल देने में हिचकिचाते हैं. 


By: Heena Khan | Published: January 3, 2026 1:37:33 PM IST

Follow us on
Google News
एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery
1/6

लेफ्टिनेंट जनरल की बेटी हैं गुल

बॉलीवुड की मल्टी-टैलेंटेड एक्ट्रेस गुल पनाग का जन्म 3 जनवरी 1979 को चंडीगढ़ में हुआ था. उनके पिता इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे, इसलिए उन्होंने कई अलग-अलग जगहों पर पढ़ाई की.

You Might Be Interested In
एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery
2/6

डिंपल गर्ल हैं गुल

गुल पनाग एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग स्किल्स के लिए जानी जाती हैं, और उन्हें "डिंपल गर्ल" भी कहा जाता है.

एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery
3/6

मिस इंडिया जीत चुकी हैं गुल

गुल ने 1999 में मिस इंडिया का खिताब जीता था. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद एक्टिंग शुरू की.

You Might Be Interested In
एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery
4/6

फिल्मों से बनाया करियर

गुल पनाग ने 2003 में फिल्म 'धूप' से एक्टिंग की शुरुआत की थी. उन्होंने 'जुर्म', 'डोर' और 'निरमा सिक्स फीट अंडर' जैसी पॉपुलर फिल्मों में भी काम किया है.

एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery
5/6

सर्टिफाइड पायलट हैं गुल

एक्टिंग के अलावा, गुल एक सर्टिफाइड पायलट हैं और उनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है.

You Might Be Interested In
एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery
6/6

राजनीति में भी आजमाया हाथ

गुल ने राजनीति में भी हाथ आजमाया और चंडीगढ़ से संसदीय चुनाव लड़ा, लेकिन किरण खेर के सामने उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा.

Tags:
bollywoodentertainmentgul panag
एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery
एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery
एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery
एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात - Photo Gallery