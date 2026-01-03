एक्ट्रेस ही नहीं इंडियन पायलट से लेकर मिस इंडिया तक रह चुकी हैं ये हसीना, एक्टिंग में भी दे चुकी टॉप हीरोइनों को मात

Gul Panag: गुल पनाग! इस नाम से हर कोई वाकिफ होगा, लेकिन इस नाम के पीछे एक ऐसी महिला है जिसमे टैलेंट कूट-कूट कर भरा है. गुल पनाग ने 1999 में मिस इंडिया का खिताब जीता था. उनका नज़रिया हमेशा साफ और हटके रहा है. उन्होंने बॉलीवुड में कम फिल्में कीं, लेकिन हमेशा दमदार रोल चुने. एक इंटरव्यू में गुल ने कहा कि मिस इंडिया का ताज उनके करियर में एक रुकावट बन गया. उनका मानना ​​है कि फिल्ममेकर ब्यूटी क्वीन्स को सीरियस और अच्छे रोल देने में हिचकिचाते हैं.