पीएम मोदी का सोमनाथ दौरा, मंदिर की रक्षा करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि

PM at Shaurya Yatra and Somnath Mandir: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और ऐतिहासिक ‘शौर्य यात्रा’ में हिस्सा लिया. दरअसल, यह आयोजन महमूद गजनवी द्वारा 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जाता है. तो वहीं, इस भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण ‘शौर्य यात्रा’ थी, जिसमें 108 घोड़ों का एक जुलूस निकाला गया. यह उन अनगिनत योद्धाओं और बलिदानियों को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों से मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे. यात्रा के बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. पूजा के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, यह विजय और पुनर्निमाण का है.