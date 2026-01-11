  • Home>
  • Gallery»
  • पीएम मोदी का सोमनाथ दौरा, मंदिर की रक्षा करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी का सोमनाथ दौरा, मंदिर की रक्षा करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि

PM at Shaurya Yatra and Somnath Mandir: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और ऐतिहासिक ‘शौर्य यात्रा’ में हिस्सा लिया. दरअसल, यह आयोजन महमूद गजनवी द्वारा 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जाता है. तो वहीं,  इस भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण ‘शौर्य यात्रा’ थी, जिसमें 108 घोड़ों का एक जुलूस निकाला गया. यह उन अनगिनत योद्धाओं और बलिदानियों को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों से मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे. यात्रा के बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. पूजा के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, यह विजय और पुनर्निमाण का है.  


By: DARSHNA DEEP | Published: January 11, 2026 1:51:57 PM IST

Follow us on
Google News
1000 years of history - Photo Gallery
1/6

1000 साल का इतिहास

दरअसल, यह कार्यक्रम महमूद गजनवी द्वारा 1026 में सोमनाथ पर किए गए पहले आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ (10-11 जनवरी 2026) को याद करने के लिए आयोजित किया गया. यात्रा के बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की

You Might Be Interested In
Organizing a Shaurya Yatra - Photo Gallery
2/6

शौर्य यात्रा का आयोजन

तो वहीं, सोमनाथ मंदिर की रक्षा में बलिदान देने वाले योद्धाओं के सम्मान में एक भव्य 'शौर्य यात्रा' निकाली गई, जिसमें 108 घोड़ों ने हिस्सा लिया था.

Tribute to warriors - Photo Gallery
3/6

योद्धाओं को श्रद्धांजलि

इसके साथ ही पीएम मोदी ने वीर हमीरजी गोहिल और अन्य बहादुर रक्षकों को विशेष रूप से याद किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

You Might Be Interested In
Traditional Welcome - Photo Gallery
4/6

पारंपरिक स्वागत

हजारों महिलाओं ने पारंपरिक लोक नृत्य और भारी उत्साह के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया, जो इस उत्सव की भव्यता का केंद्र दर्शाता है.

Persistence of civilization - Photo Gallery
5/6

सभ्यता की दृढ़ता

तो वहीं, दूसरी तरफ यह उत्सव सोमनाथ की उस अटूट भावना का प्रतीक है, जो बार-बार के हमलों के बावजूद भी भारत की सांस्कृतिक को विश्वभर में दर्शाता है.

You Might Be Interested In
Symbol of the eternal soul - Photo Gallery
6/6

अविनाशी आत्मा का प्रतीक

पीएम मोदी ने अपने इस यात्रा के दौरान सोमनाथ को भारत की 'अविनाशी आत्मा' और पुनरुद्धार की एक महान गाथा के रूप में बताया है.

Tags:
Gujarat newsPM Narendra modiShaurya YatraSomnath swabhiman parvSomnath temple
पीएम मोदी का सोमनाथ दौरा, मंदिर की रक्षा करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पीएम मोदी का सोमनाथ दौरा, मंदिर की रक्षा करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि - Photo Gallery
पीएम मोदी का सोमनाथ दौरा, मंदिर की रक्षा करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि - Photo Gallery
पीएम मोदी का सोमनाथ दौरा, मंदिर की रक्षा करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि - Photo Gallery
पीएम मोदी का सोमनाथ दौरा, मंदिर की रक्षा करने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि - Photo Gallery