“जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई…” GTA 6 को लेकर फैंस का सपना होने जा रहा है सच, जल्द शुरू होगी प्री-ऑर्डर बुकिंग!

महीनों की अफ़वाहों और सालों के इंतजार के बाद PS5 लगभग आ ही गया है और गेमर्स इस हफ्ते से इसकी कॉपी बुक कर सकते हैं. इस महीने की शुरुआत में, रॉकस्टार गेम्स ने घोषणा की थी कि गेम के लिए प्री-ऑर्डर गुरुवार 25 जून से शुरू होंगे.