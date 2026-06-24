“जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई…” GTA 6 को लेकर फैंस का सपना होने जा रहा है सच, जल्द शुरू होगी प्री-ऑर्डर बुकिंग!
महीनों की अफ़वाहों और सालों के इंतजार के बाद PS5 लगभग आ ही गया है और गेमर्स इस हफ्ते से इसकी कॉपी बुक कर सकते हैं. इस महीने की शुरुआत में, रॉकस्टार गेम्स ने घोषणा की थी कि गेम के लिए प्री-ऑर्डर गुरुवार 25 जून से शुरू होंगे.
Pre-Order Date
GTA 6 के लिए प्री-ऑर्डर आधिकारिक तौर पर 25 जून 2026 को शुरू होंगे, जिससे फैंस को गेम के लॉन्च से पहले इसे रिजर्व करने का पहला मौका मिलेगा.
Launch Schedule
Grand Theft Auto VI को 19 नवंबर 2026 को रिलीज़ किया जाना है, जो इसे साल के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले गेमिंग लॉन्च में से एक बनाता है.
Supported Platforms
यह गेम खास तौर पर PlayStation 5, Xbox Series X और Xbox Series S के लिए लॉन्च किया जाएगा. यह पिछली पीढ़ी के कंसोल को सपोर्ट नहीं करेगा.
PS5 Booking
प्लेयर्स PlayStation Store खोलकर, GTA 6 सर्च करके, गेम पेज चुनकर और खरीदारी पूरी करके PS5 पर GTA 6 को प्री-ऑर्डर कर सकते हैं.
Xbox Booking
Xbox यूजर्स Microsoft Store के जरिए GTA 6 बुक कर सकते हैं. इसमें गेम सर्च करना, अपना पसंदीदा एडिशन चुनना और प्री-ऑर्डर पेमेंट कन्फर्म करना शामिल है.
Edition Options
डिजिटल और फिजिकल दोनों एडिशन उपलब्ध होने की उम्मीद है जिससे गेमर्स गेम डाउनलोड करने या बॉक्स वाली कॉपी खरीदने में से चुन सकेंगे.
Price Details
Rockstar Games ने अभी तक आधिकारिक कीमत, स्पेशल एडिशन, कलेक्टर एडिशन या प्री-ऑर्डर बोनस के बारे में जानकारी जारी नहीं की है. उम्मीद है कि प्री-ऑर्डर शुरू होने के समय ये जानकारी सामने आएगी.
Wishlist Alerts
प्लेयर्स प्री-ऑर्डर, एडिशन, कीमत और भविष्य की घोषणाओं के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी PlayStation और Xbox स्टोर पर GTA 6 को अपनी विशलिस्ट में जोड़ सकते हैं.