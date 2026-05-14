Green Flags: डरिए मत! शरीर के ये इशारे कोई बीमारी नहीं, अच्छी सेहत का पैगाम हैं! हेल्थ चेकअप कराए बिना जानें

Green Flags of Your Body: अक्सर हम शरीर की छोटी-मोटी दिक्कतें होते ही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं. इधर डॉक्टर हेल्थ चेकअप लिखते हैं, उधर आपकी जेब से हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं और रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है. हालांकि रुटीन चेकअफ कराना अच्छी हैबिट है, जिससे भविष्य में होने वाली समस्याओं का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ये आप अपनी शरीर से भी पूछ सकते है. दरअसल, हम कई बार शरीर के संदिग्ध बदलावों को गंभीर बीमारी की दस्तक समझ लेते हैं, जबकि ये शरीर वो शांत संकेत होते हैं, जो हमें बताते हैं कि शरीर बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा है. आज हम आपको ऐसे 7 संकेतों के बारे में बताएंगे, जो आपके हेल्दी होने और शरीर के बेहतर ढंग से काम करने का संकेत हैं-