Green Flags: डरिए मत! शरीर के ये इशारे कोई बीमारी नहीं, अच्छी सेहत का पैगाम हैं! हेल्थ चेकअप कराए बिना जानें
Green Flags of Your Body: अक्सर हम शरीर की छोटी-मोटी दिक्कतें होते ही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं. इधर डॉक्टर हेल्थ चेकअप लिखते हैं, उधर आपकी जेब से हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं और रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है. हालांकि रुटीन चेकअफ कराना अच्छी हैबिट है, जिससे भविष्य में होने वाली समस्याओं का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ये आप अपनी शरीर से भी पूछ सकते है. दरअसल, हम कई बार शरीर के संदिग्ध बदलावों को गंभीर बीमारी की दस्तक समझ लेते हैं, जबकि ये शरीर वो शांत संकेत होते हैं, जो हमें बताते हैं कि शरीर बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा है. आज हम आपको ऐसे 7 संकेतों के बारे में बताएंगे, जो आपके हेल्दी होने और शरीर के बेहतर ढंग से काम करने का संकेत हैं-
हाथ की नसों का उभरना
कई बार वर्क आउट, हैवी एक्सरसाइज, योगा या तमाम ऐसी फिजिकल एक्टीविटीज के बाद हाथों की नसें उभरने लगती हैं, जिसे लोग किसी बीमारी या हार्ट प्रॉबलम का संकेत समझ लेते हैं, जबकि ये आपके शरीर में खून के बेहतर प्रवाह और बैलेंस्ड टैंप्रेचर की जानकारी देता है.
पैरों पर निशान बनना
पैरों में सॉक्स यानी जुराब पहनने पर कुछ लोगों को खुजली होने लगती है और इसे निकालने पर निशान तक बन जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के पैर पर ऐसे निशान नहीं बनते, जो इस बात का संकेत है कि शरीर में ज्यादा लिक्विड या फ्लूड जमा नहीं हो रहा है. इससे लिवर हेल्थ औक ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के स्मूद होने का पता चलता है.
घाव का जल्दी भरना
जब भी आपकी चोट या घाव जल्दी भरने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर की इम्यूनिटी और हीलिंग पावर स्ट्रांग है. इससे पता चलता है कि टिशू रिपेयरिंग के लिए शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और इम्यूनिटी का फुल सपोर्ट मिल रहा है.
हाथ-पैरों का गर्म होना
कुछ लोगों के हाथ-पैर आमतौर पर गर्म ही रहते हैं. ये शरीर में किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं है, जबकि ये बताता है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बढ़िया ढंग से काम कर रहा है और आपके शरीर में खून से लेकर ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर ढंग से चल रहा है.
उठने पर लाइट फील करना
अक्सर देखा जाता है कि लोगों को सुबह बिस्तर से उठने में दिक्कत होती है और चक्कर आने लगते हैं, जो एंग्जाइटी और बीपी फ्लक्चुएशन का संकेत हैं. इसी के विपरीत सुबह उठने पर हल्का फील होता है, तुरंत उठ जाते हैं और फ्रेश मॉर्निंग का अनुभव करते हैं तो समझ जाएं कि आपका हार्ट सही ढंग से काम कर रहा है.
नाखुन का गुलाबी होना
नाखुनों का रंग भी आपकी सेहत का राज खोलता है. यदि आपके नाखुन दबाते ही 2 सैंकेड के अंदर गुलाबी रंग के हो जाते हैं तो समझ जाएं आपकी कोशिकाएं अपने आप हील हो जाती हैं और खून को तुरंत शरीर की आवश्यक जगह पर रीस्टोर कर देती है.
पैर की उंगलियों पर बाल
पैरों के अंगूठे पर बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है या अंगूठे पर बाल बड़े दिखाई पड़ते हैं तो ये शरीर में ऑक्सीजन और खून की बेहतर सप्लाई का संकेत हैं, जिससे बालों की ग्रोथ तेजी से हो रही है.