Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प?

Green banana vs yellow banana: ह केला एक ऐसा फल है जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाता है और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हरा (कच्चा) और पीला (पका) केला सेहत पर अलग-अलग असर डालते हैं? खासकर फाइबर और ब्लड शुगर के लिहाज से दोनों के फायदे और नुकसान अलग होते हैं.