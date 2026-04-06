  • Home>
  • Gallery»
  • Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प?

Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प?

Green banana vs yellow banana: ह केला एक ऐसा फल है जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाता है और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हरा (कच्चा) और पीला (पका) केला सेहत पर अलग-अलग असर डालते हैं? खासकर फाइबर और ब्लड शुगर के लिहाज से दोनों के फायदे और नुकसान अलग होते हैं. 


By: Ranjana Sharma | Published: April 6, 2026 7:48:06 PM IST

Follow us on
Google News
Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
1/8

दोनों में अंतर समझें

हरा केला कच्चा होता है और इसमें स्टार्च ज्यादा होता है, जबकि पीला केला पका हुआ होता है और इसमें प्राकृतिक शुगर की मात्रा ज्यादा होती है.

You Might Be Interested In
Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
2/8

फाइबर में कौन आगे है?

हरा केला फाइबर, खासकर ‘रेसिस्टेंट स्टार्च’ से भरपूर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है. पीले केले में फाइबर होता है, लेकिन हरे केले जितना नहीं.

Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
3/8

ब्लड शुगर पर असर

हरा केला धीरे-धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता. वहीं पीला केला जल्दी पचता है और इससे शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है.

You Might Be Interested In
Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
4/8

डायबिटीज के मरीजों के लिए क्या बेहतर?

डायबिटीज के मरीजों के लिए हरा केला बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह शुगर कंट्रोल में मदद करता है.

Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
5/8

स्वाद और पाचन में फर्क

पीला केला मीठा और नरम होता है, जो आसानी से पच जाता है. वहीं हरा केला थोड़ा सख्त और कम मीठा होता है, जिसे पचने में समय लगता है.

Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
6/8

वजन घटाने में कौन मददगार?

हरा केला वजन घटाने वालों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यह लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता. पीला केला तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन भूख जल्दी लग सकती है.

Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
7/8

वर्कआउट और एनर्जी के लिए सही विकल्प

अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, जैसे वर्कआउट से पहले या बाद में, तो पीला केला बेहतर है. इसमें मौजूद शुगर तुरंत ऊर्जा देता है.

You Might Be Interested In
Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
8/8

किसे चुनें

अगर आप शुगर कंट्रोल और वजन घटाने पर ध्यान दे रहे हैं तो हरा केला चुनें, लेकिन अगर आपको तुरंत एनर्जी और स्वाद चाहिए तो पीला केला बेहतर विकल्प है.

Tags:
fiber benefitgreen banana vs yellow banana
Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery
Green banana vs yellow banana: हरा या पीला केला, फाइबर, शुगर और सेहत के हिसाब से कौन सा है बेहतर विकल्प? - Photo Gallery