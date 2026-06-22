किचन की अलमारियां तेल-मसालों से हो गई हैं चिपचिपी? गुनगुने पानी में मिला लें ये चीज, बिना मेहनत मिनटों में हटेगी ग्रीस

ग्रीस के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कैसे करें?

बेकिंग सोडा से कैबिनेट साफ करने के लिए, इसे थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे ग्रीस के दाग वाली जगह पर लगाएं. 2-3 मिनट बाद, इसे एक मुलायम कपड़े से धीरे से रगड़ें. फिर, इसे साफ पानी से पोंछकर सुखा लें. अगर ग्रीस बहुत जिद्दी है, तो पहले सतह को गर्म कर लें. एक्सपर्ट्स पुरानी, ​​जमी हुई ग्रीस हटाने से पहले, साफ की जाने वाली जगह को हेयर ड्रायर से गर्म करने की सलाह देते हैं. इससे ग्रीस नरम हो जाती है और उसे हटाना आसान हो जाता है.