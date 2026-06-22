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किचन की अलमारियां तेल-मसालों से हो गई हैं चिपचिपी? गुनगुने पानी में मिला लें ये चीज, बिना मेहनत मिनटों में हटेगी ग्रीस

Greasy Kitchen Cabinet Cleaning Tips: रोजाना खाना बनाते समय तेल, घी और मसालों के बेहद बारीक कण हवा में फैलते रहते हैं. धीर-धीरे ये कण किचन कैबिनट और शेल्फ पर जमा होकर चिपचिपी ग्रीस की मोटी परत बना देते है. इससे अलमारियां पुरानी और गंदी दिखने लगती हैं. किचन की जिद्दी चिकनाई हटाने के लिए महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप कम समय में अपनी कैबिनेट्स की खोई हुई चमक वापस पा सकते हैं.


By: Shristi S | Published: June 22, 2026 7:59:48 PM IST

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डिश सोप और गर्म पानी ग्रीस हटाने का सबसे असरदार तरीका - Photo Gallery
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डिश सोप और गर्म पानी ग्रीस हटाने का सबसे असरदार तरीका

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किचन कैबिनेट से ग्रीस हटाने का सबसे अच्छा और असरदार तरीका डिशवॉशिंग लिक्विड और गर्म पानी है. डिश सोप में मौजूद चीज़ें तेल और ग्रीस को आसानी से ढीला कर देती हैं, जबकि गर्म पानी जिद्दी ग्रीस को ढीला करने में मदद करता है.

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माइक्रोफाइबर कपड़े से ग्रीस की करें सफाई

इस तरीके से ग्रीस साफ करने के लिए, एक कटोरी में गर्म पानी भरें और उसमें डिश सोप की कुछ बूंदें डालें. एक माइक्रोफाइबर कपड़ा घोल में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें. फिर कैबिनेट को धीरे से पोंछ लें. आखिर में, एक साफ, गीले कपड़े से फिर से पोंछकर सुखा लें.

जिद्दी और चिपचिपी ग्रीस के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल - Photo Gallery
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जिद्दी और चिपचिपी ग्रीस के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

अगर कैबिनेट पर कई महीनों से ग्रीस जमा है और बार-बार रगड़ने के बाद भी बनी रहती है, तो बेकिंग सोडा मददगार हो सकता है. बेकिंग सोडा में जिद्दी गंदगी हटाने की क्षमता होती है, जिससे यह किचन कैबिनेट से गंदगी हटाने का एक शानदार तरीका है.

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ग्रीस के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कैसे करें?

बेकिंग सोडा से कैबिनेट साफ करने के लिए, इसे थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे ग्रीस के दाग वाली जगह पर लगाएं. 2-3 मिनट बाद, इसे एक मुलायम कपड़े से धीरे से रगड़ें. फिर, इसे साफ पानी से पोंछकर सुखा लें. अगर ग्रीस बहुत जिद्दी है, तो पहले सतह को गर्म कर लें. एक्सपर्ट्स पुरानी, ​​जमी हुई ग्रीस हटाने से पहले, साफ की जाने वाली जगह को हेयर ड्रायर से गर्म करने की सलाह देते हैं. इससे ग्रीस नरम हो जाती है और उसे हटाना आसान हो जाता है.

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किचन ग्रीस हटाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचें

बहुत से लोग कैबिनेट को जल्दी साफ करने के लिए हार्ड ब्रश और स्क्रबर जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. इससे कैबिनेट की पॉलिश और फिनिश खराब हो सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ग्रीस कितनी भी जिद्दी क्यों न हो, उसे हमेशा मुलायम कपड़े या माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करना चाहिए.

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किचन में ग्रीस को दोबारा जमने से रोकने के लिए क्या करें?

अगर आप अपने किचन कैबिनेट को साफ करने के बाद ग्रीस को जमने से रोकना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें. खाना बनाते समय हमेशा चिमनी या एग्जॉस्ट फैन चलाएं. हफ्ते में एक बार कैबिनेट को गीले कपड़े से पोंछें. अगर कोई तेल गिर जाए, तो उसे तुरंत साफ कर दें. स्टोव के आस-पास की जगह को रेगुलर साफ करें.

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